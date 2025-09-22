Аналитик: доллар упадет, если Трамп выиграет дело об увольнении члена правления ФРС

Доллар США окажется под угрозой падения, если Верховный суд встанет на сторону президента Дональда Трампа в деле о его попытке уволить члена правления Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук. Такое решение будет иметь далеко идущие последствия для независимости ФРС и монетарной политики. Такое мнение высказала аналитик Commerzbank Ту Лан Нгуен, пишет WSJ.

Последствия для независимости ФРС

По мнению аналитика, если Трамп выиграет дело, это станет четким сигналом, что любой чиновник ФРС, который не соглашается с его требованиями по снижению процентных ставок, может быть уволен. Это значительно повысит вероятность более быстрых и более существенных снижений ставок в будущем, что является негативным фактором для доллара.

Тест для Верховного суда

Кроме того, это решение покажет, поддерживает ли Верховный суд президента Трампа в вопросах расширения его полномочий. Это, в свою очередь, может иметь значение и для других важных дел, в частности, относительно законности введенных им торговых пошлин.

Почему независимость центрального банка так важна?

Независимость центрального банка (в США — Федеральной резервной системы) от политического влияния правительства является одним из краеугольных камней современной рыночной экономики.

Зачем она нужна?

Контроль над инфляцией: Главная задача центробанка — обеспечивать стабильность цен. Иногда для этого приходится принимать непопулярные решения, такие как повышение процентных ставок, что замедляет экономику. Политики, которые думают о следующих выборах, почти всегда выступают за «дешевые деньги» и низкие ставки для стимулирования экономики, даже если это разгоняет инфляцию. Независимость позволяет центробанку действовать в долгосрочных интересах экономики, а не в краткосрочных интересах политиков.

Доверие инвесторов: Международные инвесторы доверяют валюте и облигациям страны только тогда, когда уверены, что ее центральный банк является профессиональной и независимой институцией, а не «карманным» органом правительства.

Попытка президента уволить члена правления ФРС за несогласие с его политикой является прямой атакой на этот фундаментальный принцип.

