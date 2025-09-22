Multi от Минфин
українська
22 сентября 2025, 11:47

Аналитик: доллар упадет, если Трамп выиграет дело об увольнении члена правления ФРС

Доллар США окажется под угрозой падения, если Верховный суд встанет на сторону президента Дональда Трампа в деле о его попытке уволить члена правления Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук. Такое решение будет иметь далеко идущие последствия для независимости ФРС и монетарной политики. Такое мнение высказала аналитик Commerzbank Ту Лан Нгуен, пишет WSJ.

Доллар США окажется под угрозой падения, если Верховный суд встанет на сторону президента Дональда Трампа в деле о его попытке уволить члена правления Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук.
Lisa Cook / CNBC

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Последствия для независимости ФРС

По мнению аналитика, если Трамп выиграет дело, это станет четким сигналом, что любой чиновник ФРС, который не соглашается с его требованиями по снижению процентных ставок, может быть уволен. Это значительно повысит вероятность более быстрых и более существенных снижений ставок в будущем, что является негативным фактором для доллара.

Тест для Верховного суда

Кроме того, это решение покажет, поддерживает ли Верховный суд президента Трампа в вопросах расширения его полномочий. Это, в свою очередь, может иметь значение и для других важных дел, в частности, относительно законности введенных им торговых пошлин.

Почему независимость центрального банка так важна?

Независимость центрального банка (в США — Федеральной резервной системы) от политического влияния правительства является одним из краеугольных камней современной рыночной экономики.

Зачем она нужна?

  • Контроль над инфляцией: Главная задача центробанка — обеспечивать стабильность цен. Иногда для этого приходится принимать непопулярные решения, такие как повышение процентных ставок, что замедляет экономику. Политики, которые думают о следующих выборах, почти всегда выступают за «дешевые деньги» и низкие ставки для стимулирования экономики, даже если это разгоняет инфляцию. Независимость позволяет центробанку действовать в долгосрочных интересах экономики, а не в краткосрочных интересах политиков.
  • Доверие инвесторов: Международные инвесторы доверяют валюте и облигациям страны только тогда, когда уверены, что ее центральный банк является профессиональной и независимой институцией, а не «карманным» органом правительства.

Попытка президента уволить члена правления ФРС за несогласие с его политикой является прямой атакой на этот фундаментальный принцип.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
22 сентября 2025, 13:09
#
Виявляється, курс долара залежить від якоїсь жирної афроамериканки, яка навіть не співвласник, а найнятий працівник… Оце дива… Самим не смішно?
