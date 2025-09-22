Эксперты предупреждают о подорожании овощей и фруктов

В августе украинцы сэкономили на овощах и фруктах, которые существенно подешевели. Однако эксперты предупреждают: сезонное удешевление подходит к концу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит с ценами

Потребительские цены на овощи упали сразу на 12,7%, а на фрукты — на 10,2%. Кроме того, на 1% подешевел сахар.

В то же время, другие продукты питания подорожали: макароны — на 0,3%, мясо и мясопродукты — на 2%, яйца — на 2,3%.

В августе прошлого года подешевели лишь фрукты (-7,4 %), тогда как падение цен на овощи было зафиксировано в июле 2024 года (-19,6 %). В августе 2024-го их стоимость выросла на 5,2%.

Нынешняя тенденция позволяет украинцам сэкономить на базовых продуктах, однако специалисты предупреждают: эффект сезонного удешевления скоро иссякнет.

Читайте также: Инфляция в Украине замедляется быстрее прогноза Нацбанка

Прогнозы на сентябрь

Ожидаемый урожай овощей превышает прошлогодний на 5,3%. Потому в сентябре существенных изменений в ценах не прогнозируют.

По данным Минфина, цены на морковь, свеклу и огурцы почти не изменились, в то время как помидоры, перец и лук демонстрируют небольшой рост. Капуста и картофель продолжают дешеветь.

Инфляционный эффект

Специалисты отмечают, что овощи будут и дальше сдерживать инфляцию, но их влияние постепенно ослабевает. Между тем, по другим группам товаров ожидается нарастание инфляционного давления.

Это означает, что рост цен на продукты питания, за исключением сезонных овощей, в ближайшие месяцы может ускориться.