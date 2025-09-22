Спрос растет: 7,9 тыс. импортированных легковых автомобилей до 5 лет приобрели в августе

В прошлом месяце украинцы приобрели 7,9 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.

В течение августа украинский автопарк пополнили 22,7 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 35% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 51%. Далее следуют: бензиновые авто — 35%, гибридные — 9%; дизельные — 4%; авто с ГБО — 1%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались: