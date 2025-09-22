В прошлом месяце украинцы приобрели 7,9 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.
Спрос растет: 7,9 тыс. импортированных легковых автомобилей до 5 лет приобрели в августе
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В течение августа украинский автопарк пополнили 22,7 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 35% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 51%. Далее следуют: бензиновые авто — 35%, гибридные — 9%; дизельные — 4%; авто с ГБО — 1%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- TESLA Model Y — 827 ед.;
- TESLA Model 3 — 452 ед.;
- KIA Niro — 275 ед.;
- NISSAN Rogue — 274 ед.;
- MAZDA CX5 — 233 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 217 ед;
- HYUNDAI Kona — 186 ед.;
- CHEVROLET Bolt — 159 ед.;
- FORD Escape — 148 ед.;
- AUDI Q5 — 145 ед.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1