Украина за восемь месяцев экспортировала куриные яйца на $119,5 миллиона

Украинские производители в январе-августе 2025 года экспортировали почти 1,4 млрд штук куриных яиц на сумму $119,5 млн. Об этом сообщили в ассоциации «Союз птицеводов Украины» со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

«За 8 месяцев Украина экспортировала почти 1,4 млрд штук яиц. <…> В денежном эквиваленте выручка за 8 месяцев текущего года составила $119,5 млн, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — говорится в сообщении.

В частности, в августе 2025 года из Украины было поставлено 168,2 млн яиц на сумму %16,4 млн. Специалисты отметили, что по отношению к августу прошлого года экспорт вырос на 81,9%.

Кто покупал украинские яйца

Главными покупателями украинских яиц в январе-августе были Хорватия (10,9%), Великобритания (10,6%) и Испания (11%).

Наибольшие объемы поставок в августе были осуществлены в Испанию — 37,1 млн. штук, Чехии — 28,9 млн. и Польше — 21,7 млн. яиц.