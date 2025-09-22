В Верховной Раде находятся законопроекты, которыми предлагается вернуть прожиточному минимуму его первичную социальную природу и устанавливать его на уровне фактической потребительской корзины. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.
Правительство хочет установить прожиточный минимум на уровне фактического потребления
Отмечается, что в настоящее время прожиточный минимум используется как расчетная величина для большого количества выплат, что не соответствует социальному назначению.
Для решения этого вопроса законопроектами № 13466, 13467, 13468 и 13469 предусмотрено введение базовой величины как условной денежной единицы, не имеющей социальной нагрузки. Это создаст возможность для повышения размера прожиточного минимума и приблизить его к фактическому прожиточному минимуму, сообщает Улютин.
«До принятия этой инициативы мы не можем осуществить пересмотр прожиточного минимума, ведь он создаст значительное давление на бюджеты социальных фондов и другие бюджеты», — подчеркнул он.
Прожиточный минимум
Прожиточный минимум и минимальную зарплату планируется изменить впервые с 2024 года. Они несколько возрастут, в 2025 году их не пересматривали:
- минимальная зарплата — с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%);
- общий прожиточный минимум с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);
- прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);
- прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, с 2361 грн до 2595 (+9,9%).
