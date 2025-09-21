Украинцев предупреждают о мошенниках, продающих авто-призраки

Граждан Украины предостерегают от новой мошеннической схемы продажи автомобилей через интернет. Злоумышленники пользуются доверием людей и предлагают несуществующие транспортные средства по «выгодным» ценам. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как работает схема

Мошенники предлагают несуществующие авто по очень привлекательной цене. Они посылают поддельные документы (например, техпаспорт) через мессенджеры, чтобы убедить жертву.

Кроме того, злоумышленники апеллируют к чувствительным темам, в частности к волонтерству, чтобы вызвать соболезнования и склонить к быстрому переводу средств.

Как обезопасить себя

Чтобы не стать жертвой мошенников, МВД Украины рекомендует соблюдать несколько правил:

Проверяйте информацию. Используйте только официальные источники для проверки данных об автомобиле.

Не доверяйте документам в мессенджерах. Не переводите деньги, основываясь только на электронных копиях документов.

Не платите за автомобиль, который не видели. Обязательно осмотрите автомобиль лично перед совершением оплаты.

МВД призывает граждан осторожничать и не забывать о собственной безопасности при покупке авто.