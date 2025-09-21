Граждан Украины предостерегают от новой мошеннической схемы продажи автомобилей через интернет. Злоумышленники пользуются доверием людей и предлагают несуществующие транспортные средства по «выгодным» ценам. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Украинцев предупреждают о мошенниках, продающих авто-призраки
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Как работает схема
Мошенники предлагают несуществующие авто по очень привлекательной цене. Они посылают поддельные документы (например, техпаспорт) через мессенджеры, чтобы убедить жертву.
Кроме того, злоумышленники апеллируют к чувствительным темам, в частности к волонтерству, чтобы вызвать соболезнования и склонить к быстрому переводу средств.
Как обезопасить себя
Чтобы не стать жертвой мошенников, МВД Украины рекомендует соблюдать несколько правил:
- Проверяйте информацию. Используйте только официальные источники для проверки данных об автомобиле.
- Не доверяйте документам в мессенджерах. Не переводите деньги, основываясь только на электронных копиях документов.
- Не платите за автомобиль, который не видели. Обязательно осмотрите автомобиль лично перед совершением оплаты.
МВД призывает граждан осторожничать и не забывать о собственной безопасности при покупке авто.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии