В сеть слили базу данных 20 миллионов украинцев — депутат Федиенко (обновлено)

В сети появился архив под названием diia_users_db_2025.zip, содержащий личные данные примерно 20 миллионов украинцев. Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко на своей странице в Facebook. Он также призвал граждан срочно проверить и усилить защиту своих данных, поскольку эта информация может быть использована злоумышленниками.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно о базе данных

По словам Федиенко, полная база данных продается за деньги, а в свободном доступе только ее ограниченная версия. Она содержит номера телефонов, адреса электронной почты и другие данные, которые, вероятно, были собраны из различных публичных реестров и финансовых учреждений.

Хотя в названии файла упоминается Действие, депутат отмечает, что информация, скорее всего, не является утечкой непосредственно из системы Действие, а происходит из других государственных реестров, возможно, связанных с налоговой службой или другими финансовыми учреждениями.

«Интересный факт… я нашел там человека у которого на 100% нет „Дии“, но данные в этой базе есть. Лично я считаю, что это информация где-то из реестров, связанных с налоговой», — отметил Федиенко.

По его словам, в слитной базе данных есть информация за 1 января 2025 года.

Обновлено

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что это кусок уже давно слитой старой базы «Дия» на 3,5 млн строк и ничего нового в ней нет.

Какие риски

Слитные данные могут стать основой массовых фишинговых атак. Злоумышленники могут использовать телефонные номера и электронные адреса для кражи паролей, доступа к банковским счетам и аккаунтам в социальных сетях, в частности Telegram.

Как защититься

Федиенко предоставил несколько важных рекомендаций по защите личных данных: