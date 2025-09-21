Multi от Минфин
21 сентября 2025, 9:24

В сеть слили базу данных 20 миллионов украинцев — депутат Федиенко (обновлено)

В сети появился архив под названием diia_users_db_2025.zip, содержащий личные данные примерно 20 миллионов украинцев. Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко на своей странице в Facebook. Он также призвал граждан срочно проверить и усилить защиту своих данных, поскольку эта информация может быть использована злоумышленниками.

В сети появился архив под названием diia_users_db_2025.zip, содержащий личные данные примерно 20 миллионов украинцев.
Что известно о базе данных

По словам Федиенко, полная база данных продается за деньги, а в свободном доступе только ее ограниченная версия. Она содержит номера телефонов, адреса электронной почты и другие данные, которые, вероятно, были собраны из различных публичных реестров и финансовых учреждений.

Хотя в названии файла упоминается Действие, депутат отмечает, что информация, скорее всего, не является утечкой непосредственно из системы Действие, а происходит из других государственных реестров, возможно, связанных с налоговой службой или другими финансовыми учреждениями.

«Интересный факт… я нашел там человека у которого на 100% нет „Дии“, но данные в этой базе есть. Лично я считаю, что это информация где-то из реестров, связанных с налоговой», — отметил Федиенко.

По его словам, в слитной базе данных есть информация за 1 января 2025 года.

Обновлено

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что это кусок уже давно слитой старой базы «Дия» на 3,5 млн строк и ничего нового в ней нет.

Какие риски

Слитные данные могут стать основой массовых фишинговых атак. Злоумышленники могут использовать телефонные номера и электронные адреса для кражи паролей, доступа к банковским счетам и аккаунтам в социальных сетях, в частности Telegram.

Как защититься

Федиенко предоставил несколько важных рекомендаций по защите личных данных:

  • Измените пароли: Немедленно обновите пароли для всех аккаунтов, особенно связанных с номером телефона или электронной почты.
  • Включите двухфакторную аутентификацию: Активируйте двухфакторную идентификацию (2FA) для всех сервисов. Это придаст дополнительный уровень защиты, даже если злоумышленники узнают ваш пароль.
  • Проверьте свои устройства: Пользователям Telegram следует проверить раздел «Устройства», чтобы убедиться, что к их учетной записи не подключены неизвестные устройства.
  • Разделите номера: По возможности, не используйте один и тот же телефонный номер для банковских операций, мессенджеров и социальных сетей. Это поможет снизить риск потери доступа ко всем сервисам одновременно.
  • Измените финансовые номера: Если это возможно, следует изменить телефонные номера, связанные с банковскими картами.
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

+
+45
Три літри
Три літри
21 сентября 2025, 9:53
#
Він також закликав громадян терміново перевірити та посилити захист своїх даних, оскільки ця інформація може бути використана зловмисниками.

Боже, яка дебільна маячня. Громодяни не надсилають свої дані ані в Дію, ані в реєстри з яких діяк бере дані громодян. Навибирали дебілів до влади.

Федієнко надав кілька важливих рекомендацій для захисту особистих даних:
— Змініть паролі

Дія немає доступу до жодних паролів. В реєстрах так само немає жодних паролів.

Перевірте свої пристрої: Користувачам Telegram варто перевірити розділ «Пристрої», щоб переконатися, що до їхнього облікового запису не підключені невідомі пристрої.

Боже, як цей дебіл очолював інтернет-асоціацію? Яким боком Телеграм до Дії та реєстрів?
+
0
KValera
KValera
21 сентября 2025, 15:43
#
Народний депутат Олександр Федієнко «у меня есть голова и я в неё ем»
