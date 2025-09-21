Уменьшение зависимости от Visa и Mastercard: ЕС согласовал дорожную карту для цифрового евро

Министры финансов Европейского Союза достигли «компромисса» по запуску цифрового евро . Эта новая валюта призвана стать альтернативой платежным системам Visa и Mastercard , которые сейчас доминируют на рынке. Об этом сообщает Reuters.

Зачем Европе цифровая валюта

Дискуссии о цифровом евро — по сути, электронный кошелек, поддержанный Европейским центральным банком (ЕЦБ), — активизировались на фоне желания ЕС уменьшить свою зависимость от других стран в ключевых сферах, таких как финансы, энергетика и оборона.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард представила цифровой евро как инструмент для снижения зависимости от американских платежных систем и как ответ на глобальное продвижение стейблкоинов, привязанных к доллару США.

Однако проект пока не получил законодательного одобрения. Депутаты и банкиры выражают обеспокоенность тем, что цифровая валюта может:

уменьшить объемы денежных средств в банках;

оказаться слишком дорогой;

нарушить конфиденциальность пользователей.

Ключевые договоренности

На встрече в Копенгагене министры финансов ЕС, Кристин Лагард и еврокомиссар Валдис Домбровскис согласовали следующие шаги. Главным компромиссом стало предоставление министрам права решать:

будет ли цифровая валюта выпущена;

каким будет лимит на количество цифровых евро, которые сможет удерживать каждый житель. Это должно уменьшить опасения массового вывода средств из банков.

«Компромисс, которого мы достигли, состоит в том, что прежде чем ЕЦБ примет окончательное решение о выпуске (цифрового евро, — ред.), будет возможность для обсуждения в Совете ЕС», — заявил глава встреч министров финансов Паскаль Донохью.

Проект задерживается

Несмотря на прогресс, законодательная работа над цифровым евро отстает от графиков. Европейская комиссия предложила соответствующий закон еще в июне 2023 года, но Европейский парламент и Европейский совет еще не дали одобрения.

ЕЦБ надеется, что законодательство будет принято до июня 2026 г., после чего потребуется еще от 2,5 до 3 лет для фактического запуска цифрового евро.

Некоторые страны ЕС имеют свои национальные системы цифровых платежей, но ни одна из них не принимается во всех 27 странах блока.

«Цифровое евро — это не только средство платежа, но и политическое заявление о суверенитете Европы и ее способности осуществлять платежи, в частности трансграничные, используя европейскую инфраструктуру и решения», — сказала Лагард на пресс-конференции.