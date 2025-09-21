За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 010 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 101 610 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 сентября: 1 010 российских оккупантов, 29 ракет и 553 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 1101610 (+1010) человек
- танков — 11193 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23281 (+1) ед
- артиллерийских систем — 32952 (+25) ед
- РСЗО — 1492 (+0) ед
- средства ПВО — 1218 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 61598 (+553)
- крылатые ракеты — 3747 (+29)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 62245 (+77)
- специальная техника — 3969 (+1)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии