Стейблкоин PayPal USD теперь доступен на восьми новых блокчейнах

PayPal, один из крупнейших в мире платежных сервисов, объявил о значительном расширении своего стейблкоина PayPal USD (PYUSD). Об этом сообщает Incrypted.

Теперь PYUSD поддерживается на восьми дополнительных блокчейнах, среди которых:

Tron

Avalanche

Aptos

Abstract

Ink

Sei

Stable

Stellar

Интересно, что две уже существующие версии на Berachain и Flow обновят до нового стандарта PYUSD0. Это делает стейблкоин PayPal одним из самых доступных на рынке, расширяя его экосистему за пределы Ethereum, Solana и Arbitrum.

Как работает расширение

Расширение стало возможным благодаря интеграции с инфраструктурой LayerZero и мостом Stargate Hydra. Эти технологии обеспечивают беспрепятственные кросчейн-переводы (перемещение активов между разными блокчейнами).

По словам разработчиков, новая версия PYUSD полностью совместима с оригинальной, что позволяет пользователям свободно перемещать свои активы.

Сравнение с конкурентами

Хотя PYUSD значительно расширил свой охват, он все еще отстает от лидеров рынка по капитализации.

USDT: поддерживается на 12 сетях, капитализация — $171,49 млрд.

USDC: поддерживается на 25 сетях, капитализация — $74,14 млрд.

PYUSD: занимает 10-е место с капитализацией около $1,39 млрд.

Таким образом, PayPal делает важный шаг для усиления своих позиций на рынке стейблкоинов, но ему предстоит преодолеть значительный путь, чтобы догнать своих главных конкурентов.