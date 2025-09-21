PayPal, один из крупнейших в мире платежных сервисов, объявил о значительном расширении своего стейблкоина PayPal USD (PYUSD). Об этом сообщает Incrypted.
Стейблкоин PayPal USD теперь доступен на восьми новых блокчейнах
Теперь PYUSD поддерживается на восьми дополнительных блокчейнах, среди которых:
- Tron
- Avalanche
- Aptos
- Abstract
- Ink
- Sei
- Stable
- Stellar
Интересно, что две уже существующие версии на Berachain и Flow обновят до нового стандарта PYUSD0. Это делает стейблкоин PayPal одним из самых доступных на рынке, расширяя его экосистему за пределы Ethereum, Solana и Arbitrum.
Как работает расширение
Расширение стало возможным благодаря интеграции с инфраструктурой LayerZero и мостом Stargate Hydra. Эти технологии обеспечивают беспрепятственные кросчейн-переводы (перемещение активов между разными блокчейнами).
По словам разработчиков, новая версия PYUSD полностью совместима с оригинальной, что позволяет пользователям свободно перемещать свои активы.
Сравнение с конкурентами
Хотя PYUSD значительно расширил свой охват, он все еще отстает от лидеров рынка по капитализации.
- USDT: поддерживается на 12 сетях, капитализация — $171,49 млрд.
- USDC: поддерживается на 25 сетях, капитализация — $74,14 млрд.
- PYUSD: занимает 10-е место с капитализацией около $1,39 млрд.
Таким образом, PayPal делает важный шаг для усиления своих позиций на рынке стейблкоинов, но ему предстоит преодолеть значительный путь, чтобы догнать своих главных конкурентов.
