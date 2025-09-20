Украина разрешит ограниченный экспорт оружия, чтобы привлечь дополнительные средства на финансирование собственного производства. Соответствующая концепция должна быть разработана в течение двух недель. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Зеленский: Украина частично открывает экспорт оружия
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Цель
Зеленский объяснил, что Украина может производить некоторые виды вооружения в объемах, превышающих потребности сил обороны и возможности оплаты. «Управляемый экспорт» призван покрыть дефицит финансирования, что позволит увеличить производство, в частности, дронов для фронта.
Президент подчеркнул, что обеспечение сил обороны остается главным приоритетом. После этого следует пополнение украинских арсеналов, и только на третьем месте — «управляемый экспорт».
Какое оружие пойдет на экспорт
По словам Зеленского, среди вооружения, которое может быть экспортировано, есть то, что производится в избытке. Например:
- морские дроны;
- противотанковое оружие;
- некоторые другие виды.
Экспортные платформы и контроль
В течение двух недель будет представлен концепт трех новых экспортных платформ, предусматривающих сотрудничество с:
- США;
- европейскими партнерами;
- другими странами мира, поддерживающими Украину и заинтересованными в ее вооружении.
По словам президента, особое внимание будет уделяться надежному экспортному контролю, чтобы обезопасить украинские технологии и оружие от попадания в руки россиян и их союзников.
Комментарии