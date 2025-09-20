Зеленский: Украина частично открывает экспорт оружия

Украина разрешит ограниченный экспорт оружия, чтобы привлечь дополнительные средства на финансирование собственного производства. Соответствующая концепция должна быть разработана в течение двух недель. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Цель

Зеленский объяснил, что Украина может производить некоторые виды вооружения в объемах, превышающих потребности сил обороны и возможности оплаты. «Управляемый экспорт» призван покрыть дефицит финансирования, что позволит увеличить производство, в частности, дронов для фронта.

Президент подчеркнул, что обеспечение сил обороны остается главным приоритетом. После этого следует пополнение украинских арсеналов, и только на третьем месте — «управляемый экспорт».

Какое оружие пойдет на экспорт

По словам Зеленского, среди вооружения, которое может быть экспортировано, есть то, что производится в избытке. Например:

морские дроны;

противотанковое оружие;

некоторые другие виды.

Экспортные платформы и контроль

В течение двух недель будет представлен концепт трех новых экспортных платформ, предусматривающих сотрудничество с:

США;

европейскими партнерами;

другими странами мира, поддерживающими Украину и заинтересованными в ее вооружении.

По словам президента, особое внимание будет уделяться надежному экспортному контролю, чтобы обезопасить украинские технологии и оружие от попадания в руки россиян и их союзников.