Агропродукция в Украине сократилась на 8,4% в годовом исчислении — Госстат

В Украине за январь-август 2025 года объем производства сельскохозяйственной продукции снизился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Подробности

Общий спад: Индекс сельскохозяйственной продукции составил 91,6% прошлогоднего уровня.

Спад по секторам:

Растениеводство: производство сократилось на 9,7%.

Животноводство: производство снизилось на 4,9%.

Ситуация в хозяйствах

Сельскохозяйственные предприятия понесли большие потери — их производство сократилось до 90,4% от прошлогоднего показателя. В то же время в хозяйствах населения ситуация несколько лучше, с индексом 93,7%.

Региональные отличия

Наибольшее падение зафиксировано в Донецкой области, где объемы производства составляют всего 53,6% прошлогоднего уровня. Также значительное понижение наблюдается в Херсонской (72,2%), Днепропетровской (78,5%) и Полтавской (79,0%) областях.

В то же время, некоторые регионы демонстрируют рост. Наибольший прирост зафиксирован во Львовской (+2%) и Ивано-Франковской (+0,6%) областях.