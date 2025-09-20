Рост реального ВВП Украины во втором квартале замедлился до 0,8% — Госстат

Рост экономики Украины замедлился. Во втором квартале 2025 года реальный ВВП вырос лишь на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в первом квартале этот показатель составил 0,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Также Госстат сообщил, что по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) реальный ВВП увеличился на 0,2%.

Прогнозы правительства и НБУ

Национальный банк Украины в июле уже снизил свой прогноз роста экономики на 2025 год с 3,1 до 2,1%. Это значительно меньше прогноза правительства и Министерства экономики, которые ожидают роста на уровне 2,7%.

НБУ также пересмотрел свои оценки роста реального ВВП на следующие кварталы:

III квартал: прогноз ухудшился с 3,5 до 2,4%.

IV квартал: прогноз снижен с 5,9 до 3,5%.

Исторический контекст

2024 год: рост ВВП замедлился до 2,9% (по сравнению с 5,5% в 2023 году).

2023: ВВП вырос на 5,5% после падения на 28,8% в 2022 году (первый год полномасштабной войны).

В следующем году Нацбанк прогнозирует рост ВВП на 2,3%, тогда как правительство — на 2,4%.