Национальный банк в течение недели, с 15 по 19 сентября, не совершал покупки валюты на межбанковском рынке, вместо этого продал $651,50 млн. Для сравнения, неделей ранее чистый объем продаж составил $442,62 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ прекратил покупку валюты на межбанке и увеличил продажу
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $208,88 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $38,05 млн;
- продал $24 994,93 млн;
- чистая продажа валюты — $24 956,88 млн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1