НБУ прекратил покупку валюты на межбанке и увеличил продажу

Национальный банк в течение недели, с 15 по 19 сентября, не совершал покупки валюты на межбанковском рынке, вместо этого продал $651,50 млн. Для сравнения, неделей ранее чистый объем продаж составил $442,62 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.