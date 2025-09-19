Си Цзиньпин поговорил с Трампом: о чем договорились лидеры стран

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 сентября 2025, 18:21 Читати українською

Си Цзиньпин поговорил с Трампом: о чем договорились лидеры стран

Президент Китая Си Цзиньпин в пятницу, 19 сентября, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого призвал американскую сторону избегать ограничительных торговых мер. Разговор состоялся на фоне попыток обеих стран снизить напряженность в отношениях и решить судьбу популярного приложения TikTok. Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство «Синьхуа», передает Bloomberg.

Президент Китая Си Цзиньпин в пятницу, 19 сентября, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого призвал американскую сторону избегать ограничительных торговых мер.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые темы разговора

Согласно сообщению, Си Цзиньпин также заявил Трампу, что правительство Китая уважает желание компаний в их попытках финализировать сделку по продаже социальной сети TikTok, принадлежащей ByteDance Ltd.

Кроме того, лидеры обсудили продление текущего соглашения, предусматривающего откат некоторых тарифов и экспортных ограничений.

Этот долгожданный разговор состоялся накануне истечения сроков, установленных Трампом для решения ситуации с TikTok. Ранее президент США выражал ожидание, что соглашение будет достигнуто.

TikTok: в чем суть конфликта?

Конфликт вокруг TikTok является одним из центральных в технологическом и геополитическом противостоянии между США и Китаем.

Позиция США:

Американские спецслужбы и политики выражают обеспокоенность, что китайская компания-владелец TikTok, ByteDance, может передавать персональные данные миллионов американских пользователей правительству Китая. Также существуют опасения, что Пекин может использовать алгоритмы TikTok для распространения пропаганды и влияния на общественное мнение в США. Именно поэтому администрация Трампа требует, чтобы американский сегмент TikTok был продан американской компании, чтобы устранить эти риски для национальной безопасности.

Позиция Китая:

Пекин рассматривает требования США как акт экономического давления и попытку лишить китайскую компанию ее успешного глобального бизнеса. В то же время заявление Си Цзиньпина о том, что он «уважает желания компаний», может быть сигналом готовности к компромиссу, который позволит ByteDance продать бизнес, сохранив при этом лицо.

Почему это важно

Телефонный разговор между лидерами двух крупнейших экономик мира является важным дипломатическим сигналом, свидетельствующим о желании обеих сторон избежать дальнейшей эскалации торговой и технологической войны.

Комментарии Си Цзиньпина по поводу TikTok являются ключевыми. Они могут быть расценены как неофициальный «зеленый свет» от Пекина на завершение сделки по продаже американского бизнеса TikTok. Это снимает одно из главных препятствий, поскольку ранее существовали опасения, что китайское правительство может заблокировать любую сделку.

Для рынков это позитивная новость, которая уменьшает неопределенность. Она дает надежду на то, что сторонам удастся найти компромиссное решение не только по TikTok, но и по более широким торговым вопросам. Это может привести к продлению временного перемирия по пошлинам и стабилизации напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином, по крайней мере на некоторое время.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами