Си Цзиньпин поговорил с Трампом: о чем договорились лидеры стран

Президент Китая Си Цзиньпин в пятницу, 19 сентября, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого призвал американскую сторону избегать ограничительных торговых мер. Разговор состоялся на фоне попыток обеих стран снизить напряженность в отношениях и решить судьбу популярного приложения TikTok. Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство «Синьхуа», передает Bloomberg.

Ключевые темы разговора

Согласно сообщению, Си Цзиньпин также заявил Трампу, что правительство Китая уважает желание компаний в их попытках финализировать сделку по продаже социальной сети TikTok, принадлежащей ByteDance Ltd.

Кроме того, лидеры обсудили продление текущего соглашения, предусматривающего откат некоторых тарифов и экспортных ограничений.

Этот долгожданный разговор состоялся накануне истечения сроков, установленных Трампом для решения ситуации с TikTok. Ранее президент США выражал ожидание, что соглашение будет достигнуто.

TikTok: в чем суть конфликта?

Конфликт вокруг TikTok является одним из центральных в технологическом и геополитическом противостоянии между США и Китаем.

Позиция США:

Американские спецслужбы и политики выражают обеспокоенность, что китайская компания-владелец TikTok, ByteDance, может передавать персональные данные миллионов американских пользователей правительству Китая. Также существуют опасения, что Пекин может использовать алгоритмы TikTok для распространения пропаганды и влияния на общественное мнение в США. Именно поэтому администрация Трампа требует, чтобы американский сегмент TikTok был продан американской компании, чтобы устранить эти риски для национальной безопасности.

Позиция Китая:

Пекин рассматривает требования США как акт экономического давления и попытку лишить китайскую компанию ее успешного глобального бизнеса. В то же время заявление Си Цзиньпина о том, что он «уважает желания компаний», может быть сигналом готовности к компромиссу, который позволит ByteDance продать бизнес, сохранив при этом лицо.

Почему это важно

Телефонный разговор между лидерами двух крупнейших экономик мира является важным дипломатическим сигналом, свидетельствующим о желании обеих сторон избежать дальнейшей эскалации торговой и технологической войны.

Комментарии Си Цзиньпина по поводу TikTok являются ключевыми. Они могут быть расценены как неофициальный «зеленый свет» от Пекина на завершение сделки по продаже американского бизнеса TikTok. Это снимает одно из главных препятствий, поскольку ранее существовали опасения, что китайское правительство может заблокировать любую сделку.

Для рынков это позитивная новость, которая уменьшает неопределенность. Она дает надежду на то, что сторонам удастся найти компромиссное решение не только по TikTok, но и по более широким торговым вопросам. Это может привести к продлению временного перемирия по пошлинам и стабилизации напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином, по крайней мере на некоторое время.