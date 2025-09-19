ЕС определит размер «Репарационного кредита» для Украины после оценки от МВФ

Европейская комиссия ожидает оценки Международного валютного фонда (МВФ) относительно финансовых потребностей Украины на ближайшие два года, прежде чем определить окончательный объем «Репарационного кредита». Этот инновационный механизм имеет целью предоставить Украине финансирование, используя доходы от замороженных российских активов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, передает Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Как будет работать «Репарационный кредит«

Идея, которую продвигает Еврокомиссия, заключается в том, чтобы предоставить Украине заем с использованием денежных средств от замороженных российских активов, не затрагивая при этом прав России на эти активы.

«Мы сейчас работаем над всеми модальностями, над сроками, над объемами. Для объемов нам будет важно увидеть оценку МВФ относительно финансовых потребностей Украины», — сообщил Домбровскис.

По его словам, МВФ сейчас завершает эту работу. Предполагается, что Украина будет возвращать этот кредит только после того, как получит от России репарации за нанесенный войной ущерб.

Позиции стран ЕС: от поддержки до скепсиса

Идея получает разную реакцию внутри ЕС. Министр финансов Испании Карлос Куэрпо заявил, что ожидает предложение от Комиссии в октябре и что его страна «будет ее поддерживать».

В то же время министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем выразил скептицизм. Он назвал предложение «достаточно туманным» и подчеркнул, что связанные с ним риски должны быть разделены между всеми странами-членами ЕС.

Контекст замороженных активов

Напомним, в странах G7 заморожено около $300 миллиардов активов российского центробанка. Подавляющая их часть находится в Европе, в частности, в бельгийском депозитарии Euroclear (€194 млрд). Из этой суммы около €170 миллиардов уже превратились в валюту, поскольку срок действия ценных бумаг, в которые они были вложены, истек.