Курс гривны в парах с долларом и евро в пятницу, 19 сентября, упал в среднем на 30 копеек на межбанковских торгах. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Гривна резко упала на межбанке в пятницу
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 19 сентября
|
Закрытие 19 сентября
|
Изменения
|
41,07/41,11
|
41,37/41,40
|
30 /29
|
48,33/48,36
|
48,65/48,67
|
32/31
Официальный курс: доллар по 41,25 грн., евро по 48,42 грн.
Средний курс в банках: 41,03−41,50 грн/доллар, 48,30−48,90 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,22−41,29, евро — 48,60−48,75 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Комментарии