українська
19 сентября 2025, 17:51

Исторический дебют: ETF на XRP и Dogecoin показали рекордные объемы торгов

Спотовые биржевые фонды (ETF) на базе криптовалют XRP и Dogecoin совершили исторический дебют на рынке США, продемонстрировав совокупный объем торгов в $54,7 миллиона за первый день. Этот мощный старт свидетельствует о безумном спросе инвесторов на регулируемый доступ к альткоинам, выходящий за пределы биткоина и Ethereum. Об этом пишет CoinDesk.

Спотовые биржевые фонды (ETF) на базе криптовалют XRP и Dogecoin совершили исторический дебют на рынке США, продемонстрировав совокупный объем торгов в $54,7 миллиона за первый день.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

XRP-ETF — самый успешный запуск года

Наибольший ажиотаж вызвал REX-Osprey XRP ETF, торгующийся под тикером XRPR. За первый день объем торгов по нему достиг $37,7 миллиона, что, по данным аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, делает его самым успешным запуском ETF в 2025 году. Фонд предоставляет инвесторам прямой доступ к спотовой цене XRP.

ETF на Dogecoin подтвердил спрос на мемкойны

В то же время ETF на Dogecoin под тикером DOJE также показал сильный результат, наторговав на $17 миллионов. Это подчеркивает спрос как розничных, так и институциональных инвесторов на получение доступа к мемкойнам через структурированные и регулируемые финансовые продукты.

Оба фонда получили листинг на бирже Cboe BZX Exchange.

Последствия для крипто-ETF

Аналитики отмечают, что успешный дебют этих продуктов может открыть путь для одобрения ETF на другие популярные альткоины. Ожидается, что новые фонды значительно расширят ликвидность и предоставят инвесторам новые возможности для диверсификации своих криптовалютных портфелей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
