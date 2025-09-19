ЕС предлагает 19-й пакет санкций против РФ: запрет газа, удар по «теневому флоту» и криптоплатформам

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 19 сентября, представила предложение по 19-му пакету санкций против России. Новые меры являются ответом на недавние массированные атаки РФ по Украине и нарушение российскими дронами воздушного пространства стран ЕС. Санкции направлены на дальнейшее сокращение доходов Кремля и закрытие лазеек для обхода ограничений. Об этом сообщается на сайте Комиссии.

Энергетический фронт: запрет СПГ и удар по «теневому флоту»

Наиболее мощные меры касаются энергетического сектора, который является основой российской военной экономики. Предлагается:

Запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на европейские рынки. «Пора перекрыть кран», — заявила фон дер Ляйен.

Снизить потолок цен на сырую нефть до $47,6 за баррель.

Внести в санкционный список еще 118 судов из «теневого флота», перевозящих российскую нефть (общее количество превысит 560 судов).

Ввести полный запрет на транзакции с энергетическими гигантами «Роснефть» и «Газпромнефть».

Ввести санкции против компаний в третьих странах, включая Китай (НПЗ, нефтетрейдеры), которые помогают России продавать нефть в обход санкций.

Закрытие лазеек: банки, криптовалюты и обход санкций

Второй блок санкций направлен на финансовую систему и борьбу с обходом ограничений:

Запрет на транзакции для дополнительных банков в России и в третьих странах, помогающих РФ.

Усилены правила для международных платежных и кредитных систем, если они связаны с Россией или помогают ей строить обходные схемы.

Запрет на использование платежной системы МИР в международных расчетах.

Впервые — санкции против крипто-платформ и запрет транзакций в криптовалютах, используемых для обхода ограничений. Все операции с криптовалютой для российских резидентов будут блокироваться.

Ограничения на операции с компаниями в специальных экономических зонах.

Запрещено использование альтернативных платежных каналов, создаваемых для обхода SWIFT и западных расчетов.

Третий блок включает новые экспортные ограничения на товары и технологии, используемые на поле боя, а также санкции против 45 компаний из России и третьих стран, поддерживающих российский ВПК.

План по замороженным активам

Урсула фон дер Ляйен также подтвердила, что ЕС продолжает работу над механизмом использования доходов от замороженных российских активов для финансирования обороны Украины через «Репарационный кредит».

«Должно быть четко понятно: это война России, и преступник должен за нее заплатить», — подчеркнула она.