Евро подешевело, доллар стабилен: НБУ установил курсы валют на понедельник

Нацбанк установил курсы валют на понедельник, 22 сентября. Доллар остается неизменным, а евро подешевело на 37 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс доллара
На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 41,2502 грн. В пятницу курс был 41,2488.
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,4215, что на 37 копеек меньше, чем в пятницу (48,7850).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на понедельник установил такой курс польского злотого: 11,4618 (в пятницу курс был 11,3590).
