українська
Бонус от Минфина
19 сентября 2025, 16:27

Украина ведет переговоры с партнерами о финансировании зарплат военных

Правительство Украины ведет активные переговоры с международными партнерами по привлечению их средств для финансирования сектора безопасности и обороны. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, выступая в Верховной Раде, сообщает ЭП.

Правительство Украины ведет активные переговоры с международными партнерами по привлечению их средств для финансирования сектора безопасности и обороны.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Отвечая на вопросы народного депутата, Марченко подтвердил, что Украина предлагает партнерам финансировать не только гражданские, но и оборонные нужды, в частности зарплаты украинских военных.

«Мы убеждаем партнеров направлять ресурсы не только на гражданские нужды, но и на сектор безопасности и обороны», — подчеркнул министр.

Поиск надежных источников финансирования

По словам Марченко, этот вопрос является одним из ключевых приоритетов, поставленных президентом перед правительством. Цель — найти надежные источники для покрытия оборонных расходов в среднесрочной перспективе.

Министерство обороны уже подготовило необходимые расчеты, определив количество военных и объемы финансирования, что позволит сформировать основу для дальнейших совместных действий.

Марченко добавил, что финансирование армии может стать частью будущего пакета гарантий безопасности Украины.

«Есть готовность и понимание, что этот вопрос будет решен. Надеюсь, скоро сможем говорить о конкретных договоренностях», — подытожил министр.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

zevs1
zevs1
19 сентября 2025, 17:04
Финансовая мотивация-контракт для Украинских военных должен быть не меньше, а даже больше чем у кацапов
vPrirech
vPrirech
19 сентября 2025, 17:45
Посадивша з десятків сто друзів ЗЕ можна було б вирішити це питання раз і на завжди. 1 — конфіскованих грошей вистачило би на років два ЗП військовим, 2 — нікому було б красти допомогу, 3- це б замотивувало всіх.
