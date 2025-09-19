Украина ведет переговоры с партнерами о финансировании зарплат военных

Правительство Украины ведет активные переговоры с международными партнерами по привлечению их средств для финансирования сектора безопасности и обороны. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, выступая в Верховной Раде, сообщает ЭП.

Отвечая на вопросы народного депутата, Марченко подтвердил, что Украина предлагает партнерам финансировать не только гражданские, но и оборонные нужды, в частности зарплаты украинских военных.

«Мы убеждаем партнеров направлять ресурсы не только на гражданские нужды, но и на сектор безопасности и обороны», — подчеркнул министр.

Поиск надежных источников финансирования

По словам Марченко, этот вопрос является одним из ключевых приоритетов, поставленных президентом перед правительством. Цель — найти надежные источники для покрытия оборонных расходов в среднесрочной перспективе.

Министерство обороны уже подготовило необходимые расчеты, определив количество военных и объемы финансирования, что позволит сформировать основу для дальнейших совместных действий.

Марченко добавил, что финансирование армии может стать частью будущего пакета гарантий безопасности Украины.

«Есть готовность и понимание, что этот вопрос будет решен. Надеюсь, скоро сможем говорить о конкретных договоренностях», — подытожил министр.