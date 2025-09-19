АТБ включили в «клуб белого бизнеса», но сам «клуб» сокращается

ООО «АТБ-Маркет», ключевое предприятие корпорации АТБ, было включено в «клуб белого бизнеса» — перечень налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства. Обновленный список, в который вошли 7149 компаний, обнародовала Государственная налоговая служба.

Сокращение количества участников

Как отметил председатель профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, текущий, четвертый, перечень добросовестных налогоплательщиков стал самым маленьким по количеству участников. Для сравнения, в первом перечне, сформированном в декабре 2024 года, было более 8200 компаний. В то же время более 6000 плательщиков стабильно остаются в списке с момента его создания.

Рост роли «белого бизнеса»

Несмотря на сокращение количества, доля налогов, уплаченных именно участниками «клуба», растет.

«Если при формировании первых списков эта доля составляла 9,55%, то сейчас уже 13,26%», — отметил Гетманцев.

По его словам, значительная часть плательщиков не попадает в перечень из-за формального нарушения — несвоевременного представления отчетности.

Показатели АТБ

Включение в «клуб» подтверждает репутацию АТБ как одного из крупнейших налогоплательщиков страны. По данным самой корпорации, только ООО «АТБ-Маркет» за первое полугодие 2025 года уплатило 14,35 млрд грн налогов. В целом группа компаний АТБ за этот период перечислила в бюджеты всех уровней 18,02 млрд грн, что на 35,9% больше, чем годом ранее.