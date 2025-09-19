Зарубежные инвесторы вложат более $100 миллионов в украинские оборонные технологии

Четыре компании из США и Европы планируют инвестировать в украинский оборонно-технологический сектор более $100 млн. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров по итогам прошедшего во Львове 16−17 сентября международного мероприятия Brave1 Defense Tech Valley 2025.