Четыре компании из США и Европы планируют инвестировать в украинский оборонно-технологический сектор более $100 млн. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров по итогам прошедшего во Львове 16−17 сентября международного мероприятия Brave1 Defense Tech Valley 2025.
Зарубежные инвесторы вложат более $100 миллионов в украинские оборонные технологии
Подробности
- NUNC Capital (Нидерланды) предоставит 20 миллионов евро на создание масштабирования перспективных оборонных компаний в Украине;
- Фонд Verne Capital (Германия) инвестирует 25 миллионов евро в украинские оборонные инновации;
- Фонд Varangians (Швеция) объявил о масштабном плане инвестирования в Украину и уже закрыл первое соглашение, детали которого будут раскрыты в скором времени;
- Oedipus INC вскоре объявят об амбициозном сотрудничестве с украинским defense tech;
- Swarmer, разрабатывающий технологию «роя дронов», привлек $15 миллионов от американских инвестиционных фондов во главе с Broadband Capital Investments.
«За год средний чек инвестиций в украинские компании вырос с 300 тысяч до 1 миллиона долларов. Это свидетельствует о доверии и готовности инвесторов масштабировать свои вложения в проверенные решения, создаваемые украинцами», — отметил Федоров.
Источник: Минфин
