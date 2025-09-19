Еврокомиссия одобрила новый пакет санкций против россии

Европейская комиссия одобрила новый, 19-й, пакет санкций против россии. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Интерфакс-Украина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Мы можем сегодня подтвердить, что комиссия утвердила новый пакет санкций против россии», — сообщила представитель Еврокомиссии.

По ее словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства Е С Кая Каллас предоставят подробности в пресс-релизе, который будет опубликован позже.

Отметим, что для вступления в силу пакет должен быть утвержден Советом Евросоюза. После голосования решение будет считаться окончательно принятым.