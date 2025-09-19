Европейская комиссия одобрила новый, 19-й, пакет санкций против россии. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Интерфакс-Украина.
Еврокомиссия одобрила новый пакет санкций против россии
«Мы можем сегодня подтвердить, что комиссия утвердила новый пакет санкций против россии», — сообщила представитель Еврокомиссии.
По ее словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства
Отметим, что для вступления в силу пакет должен быть утвержден Советом Евросоюза. После голосования решение будет считаться окончательно принятым.
