Кэти Вуд и ОАЭ инвестируют $300 млн в футбольный бизнес, который будет покупать Solana

Известная американская инвесторка Кэти Вуд и группа инвесторов из Абу-Даби вкладывают $300 миллионов в публичную футбольную холдинговую компанию Brera Holdings, которая объявила о начале накопления криптовалюты Solana (SOL) в своих корпоративных резервах. Эта новость спровоцировала взрывной рост акций компании, которые за одну сессию взлетели на 225%, пишет FT.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Детали сделки и реакция рынка

Инвестиционный раунд возглавили фонд Pulsar Group из Абу-Даби и компания Кэти Вуд ARK Invest. После объявления о сделке и новой крипто-стратегии, акции Brera Holdings, торгующиеся на Nasdaq, на пике росли почти на 600%.

Компания будет переименована в Solmate и планирует провести двойной листинг своих акций в Объединенных Арабских Эмиратах, что, как ожидается, «значительно ускорит накопление SOL».

Новый тренд: корпоративные крипто-казны

Эта сделка является последним примером в серии сделок, где небольшие публичные компании привлекают капитал, чтобы повторить успех компании Strategy Майкла Сейлора, рыночная стоимость которой взлетела до $100 млрд благодаря накоплению биткоинов.

В то же время, как отмечают обозреватели, акции многих таких компаний в последнее время упали и торгуются ниже стоимости криптовалюты, которую они держат. Например, акции компании Eightco, которая на прошлой неделе объявила о покупке токенов проекта Worldcoin, после первоначального взлета на 3000% упали на 72%.

Команда и стратегия Solmate

Новым CEO компании станет Марко Сантори, бывший главный юрист криптобиржиKraken и партнер в фонде Pantera Capital. В совет директоров также войдет известный консервативный экономист Артур Лаффер. Сообщается, что именно его участие стало решающим для Кэти Вуд, которая называла Лаффера своим «ментором».

Brera Holdings, зарегистрированная в Ирландии, владеет долями в футбольных клубах в Италии, Северной Македонии, Мозамбике и Монголии.