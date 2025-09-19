Правительство может снова увеличить оборонные расходы госбюджета-2025

Украина может еще раз пересмотреть государственный бюджет на 2025 год, чтобы увеличить финансирование сектора безопасности и обороны. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, выступая в Верховной Раде, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам министра финансов, необходимость дополнительных расходов обусловлена ситуацией в поле боя.

«Мы сейчас проводим соответствующие консультации… находим оптимальное решение, как эти расходы будут направлены и когда. Мы, конечно, к вам обратимся, как только такое решение будет готово», — заявил Марченко, призывая депутатов отнестись к этой инициативе с пониманием.

Министр финансов заверил, что необходимый ресурс для покрытия дополнительных расходов есть. Хотя точную сумму он не назвал, по данным источников, речь идет об увеличении расходов на 300 млрд грн.

Интересно, что ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об ускорении выделения Украине 6 млрд евро по программе ERA, которая должна быть осуществлена уже в октябре вместо декабря. Эти денежные средства поступят за счет доходов от замороженных российских активов.

Госбюджет на 2025 год был утвержден с доходами в 2,3 трлн грн и расходами в 3,9 трлн грн. В конце июля правительство уже увеличивало расходы на 400,5 млрд грн для нужд обороны.

В 2024 году доходы бюджета составили 3,1 трлн грн, что на 16,8% больше, чем в предыдущем году, а расходы выросли на 11,6%, достигнув 4,4 трлн.