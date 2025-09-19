Уолл-стрит обновила исторические максимумы на фоне сделки Nvidia-Intel и сильного отчета FedEx

Фондовые рынки США в четверг завершили торги на рекордных максимумах по всему спектру индексов. Главными драйверами оптимизма стали недавнее снижение процентной ставки ФРС, новости о стратегическом партнерстве между Nvidia и Intel, а также сильный квартальный отчет от логистического гиганта FedEx. Об этом пишет аналитик Zacks Марк Викери.

Широкое рыночное ралли

Все основные индексы закрылись на рекордных отметках:

Dow Jones вырос на 0,27% до 46 142 пунктов.

S&P 500 прибавил 0,48%, достигнув 6631 пункта.

Nasdaq взлетел на 0,94% до 22 470 пунктов.

Russell 2000, индекс компаний малой капитализации, вырос на 2,60% и обновил свой максимум впервые с ноября 2021 года.

На фоне снижения ставок ФРС доходность государственных облигаций продолжила расти: 10-летние бумаги достигли 4,12%.

Nvidia инвестирует $5 млрд в Intel

Главной корпоративной новостью дня стало соглашение между двумя технологическими гигантами. Nvidia инвестировала $5 миллиардов в Intel для создания совместных продуктов, которые объединят ИИ-ускорители Nvidia с процессорами Intel. Эта новость привела к взлету акций Intel почти на 23%, что стало лучшим дневным показателем для компании за последние 40 лет. Акции Nvidia прибавили еще 3,5%.

FedEx превосходит ожидания

После закрытия торгов логистическая компания FedEx обнародовала финансовый отчет за первый квартал, который значительно превзошел ожидания аналитиков как по доходам, так и по прибыли. Компания также повысила свой прогноз по выручке на весь финансовый год. На фоне этих новостей акции FDX на внебиржевых торгах выросли на 7,6%.

Почему это важно

Четверг на Уолл-стрит стал днем «идеального шторма» положительных новостей, которые подтвердили самые оптимистичные сценарии для рынка.

Мягкая монетарная политика: Снижение ставки ФРС днем ранее обеспечило рынок «топливом» в виде более дешевых денег.

Сильные корпоративные прибыли: Отчет FedEx доказал, что реальный сектор экономики (логистика является его барометром) чувствует себя уверенно и работает лучше ожиданий.

Трансформационное соглашение в технологиях: Исторический альянс между Nvidia и Intel свидетельствует, что революция ИИ продолжает создавать новые партнерства и генерировать огромную стоимость.

Расширение ралли: Рост индекса малой капитализации Russell 2000 до нового максимума является ключевым сигналом того, что рост перестал быть историей лишь нескольких техногигантов, а распространяется на всю экономику.

Сочетание этих факторов создает мощный нарратив о «мягкой посадке» экономики США, при которой рост остается устойчивым, а ФРС одновременно начинает смягчать политику. Для инвесторов в акции это идеальный сценарий.