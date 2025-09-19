Multi от Минфин
19 сентября 2025, 13:15

Главный экономист Moody's предупреждает о высокой вероятности рецессии в США

Ведущий экономист Марк Занди бьет тревогу, заявляя, что один из ключевых индикаторов поднял шансы на рецессию в США до «некомфортно высокого» уровня. Он оценивает вероятность экономического спада в течение следующих 12 месяцев в 48%. Об этом пишет Business Insider.

Ведущий экономист Марк Занди бьет тревогу, заявляя, что один из ключевых индикаторов поднял шансы на рецессию в США до «некомфортно высокого» уровня.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Главный тревожный сигнал

В своих постах в соцсети X Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics, указал на резкое падение количества разрешений на строительство жилья как на главный фактор беспокойства. По его словам, хотя до недавнего времени этот показатель держался на высоком уровне, сейчас количество непроданных домов растет из-за слабого спроса, что заставляет застройщиков сокращать планы. В результате количество новых разрешений приближается к минимумам времен пандемии.

Предварительные оговорки

Это не первое предупреждение от Занди. В августе он описывал экономику США как находящуюся на «краю пропасти» и «на грани рецессии». Он также ранее заявлял, что даже ожидаемое снижение ставок ФРС, вероятно, не сможет предотвратить спад.

Почему разрешения на строительство являются таким важным индикатором рецессии?

Это один из важнейших опережающих экономических индикаторов. В отличие от ВВП или данных по безработице, которые описывают то, что уже произошло, разрешения на строительство показывают будущие намерения бизнеса и потребителей.

Как это работает:

  • Строительство нового жилья — это огромная инвестиция. Застройщики подают заявки на получение разрешений только тогда, когда они уверены в будущем спросе и состоянии экономики.
  • Резкое падение количества разрешений (как сейчас) является ранним сигналом о том, что застройщики ожидают ухудшения экономической ситуации, снижения спроса со стороны покупателей и сокращают свою активность.
  • Поскольку сектор строительства имеет большой мультипликативный эффект (создает спрос на строительные материалы, мебель, бытовую технику и создает много рабочих мест), его замедление часто предшествует общему экономическому спаду или рецессии.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
