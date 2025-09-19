Multi от Минфин
19 сентября 2025, 12:27

Нефть подешевела из-за опасений падения спроса в США

В пятницу, 19 сентября, цены на нефть снизились, поскольку опасения по поводу падения спроса в США перевесили оптимизм, вызванный ожидаемым снижением процентной ставки ФРС. Об этом сообщает Reuters.

В пятницу, 19 сентября, цены на нефть снизились, поскольку опасения по поводу падения спроса в США перевесили оптимизм, вызванный ожидаемым снижением процентной ставки ФРС.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По состоянию на 09:56 фьючерсы на нефть Brent упали на 0,3% до $67,27 за баррель, а фьючерсы на американскую WTI — также на 0,3% до $63,38. Несмотря на это, оба показателя все еще демонстрируют рост по итогам второй недели подряд.

Конфликтные сигналы на рынке

Снижение ключевой ставки ФРС США обычно стимулирует спрос на нефть, но аналитики указывают на противоречивые факторы. Аналитик Приянка Сачдева из Phillip Nova отмечает, что «рынок оказался между конфликтными сигналами».

Факторы, давящие на цены:

  • Падение спроса. Все энергетические агентства выражают обеспокоенность по поводу ослабления спроса.
  • Запасы в США. Рост запасов дистиллятов в США на 4 миллиона баррелей, что значительно превысило ожидания, вызвало беспокойство.
  • Экономические данные. Данные о рынке труда в США указывают на его ослабление, а объемы строительства жилья упали до самого низкого уровня почти за 2,5 года.
  • Увеличение предложения. Планы OPEC+ по увеличению добычи и излишкам топливных продуктов в США также влияют на настроения рынка.

Кроме того, заявление президента США Дональда Трампа о том, что он «предпочитает низкие цены, а не санкции против россии», также ослабило беспокойство по поводу перебоев в поставках.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
