Рынок США готовится к «тройному ведьминскому дню» с экспирацией опционов на $6,3 трлн

После долгожданного решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке, американский фондовый рынок в пятницу, 19 сентября, ждет еще одно знаковое событие — «Тройной ведьмин день». На этот раз он будет одним из крупнейших в истории: истекает срок действия опционов и фьючерсов на акции на сумму около $6,3 триллиона, что может спровоцировать значительный всплеск рыночной волатильности, пишет MarketWatch.

Что такое «тройной ведьмин день»

Это биржевой термин, обозначающий одновременную квартальную экспирацию (окончание срока действия) трех типов финансовых контрактов: фьючерсов на фондовые индексы, опционов на фондовые индексы и опционов на отдельные акции. Исторически эти дни связаны с повышенными объемами торгов и непредсказуемыми движениями цен.

«Когда истекает срок действия большого количества опционов, рынок, как правило, высвобождает волатильность», — отмечают портфельные менеджеры Little Harbor Advisors Мэтт и Майк Томпсоны.

Рекордный объем и близость к заседанию ФРС

Особенностью этой недели является сочетание двух мощных факторов. Во-первых, по данным SpotGamma, объем опционов является одним из крупнейших за всю историю. Во-вторых, это происходит сразу после заседания ФРС, что может усилить любую реакцию рынка на заявления главы центробанка Джерома Пауэлла.

«Воротник JPMorgan» как потенциальная поддержка

В конце месяца рынок ждет еще одна крупная экспирация, связанная со стратегией, известной как «Воротник JPMorgan». Эта стратегия включает большое количество пут-опционов, обеспечивающих защиту от падения рынка. По мнению аналитика SpotGamma Брента Кочубы, в случае, если рынок начнет падать после заседания ФРС, эта стратегия может оказать сильную поддержку.

Как экспирация опционов создает волатильность на рынке?

Накануне крупных экспираций рынок часто ведет себя необычно. Это связано с действиями маркет-мейкеров — крупных инвестиционных банков, которые продают опционы и вынуждены постоянно хеджировать свои риски, покупая и продавая базовые акции.