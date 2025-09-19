После долгожданного решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке, американский фондовый рынок в пятницу, 19 сентября, ждет еще одно знаковое событие — «Тройной ведьмин день». На этот раз он будет одним из крупнейших в истории: истекает срок действия опционов и фьючерсов на акции на сумму около $6,3 триллиона, что может спровоцировать значительный всплеск рыночной волатильности, пишет MarketWatch.
Рынок США готовится к «тройному ведьминскому дню» с экспирацией опционов на $6,3 трлн
Что такое «тройной ведьмин день»
Это биржевой термин, обозначающий одновременную квартальную экспирацию (окончание срока действия) трех типов финансовых контрактов: фьючерсов на фондовые индексы, опционов на фондовые индексы и опционов на отдельные акции. Исторически эти дни связаны с повышенными объемами торгов и непредсказуемыми движениями цен.
«Когда истекает срок действия большого количества опционов, рынок, как правило, высвобождает волатильность», — отмечают портфельные менеджеры Little Harbor Advisors Мэтт и Майк Томпсоны.
Рекордный объем и близость к заседанию ФРС
Особенностью этой недели является сочетание двух мощных факторов. Во-первых, по данным SpotGamma, объем опционов является одним из крупнейших за всю историю. Во-вторых, это происходит сразу после заседания ФРС, что может усилить любую реакцию рынка на заявления главы центробанка Джерома Пауэлла.
«Воротник JPMorgan» как потенциальная поддержка
В конце месяца рынок ждет еще одна крупная экспирация, связанная со стратегией, известной как «Воротник JPMorgan». Эта стратегия включает большое количество пут-опционов, обеспечивающих защиту от падения рынка. По мнению аналитика SpotGamma Брента Кочубы, в случае, если рынок начнет падать после заседания ФРС, эта стратегия может оказать сильную поддержку.
Как экспирация опционов создает волатильность на рынке?
Накануне крупных экспираций рынок часто ведет себя необычно. Это связано с действиями маркет-мейкеров — крупных инвестиционных банков, которые продают опционы и вынуждены постоянно хеджировать свои риски, покупая и продавая базовые акции.
- «Приковывание» к страйку: Когда приближается дата экспирации, а на определенном ценовом уровне (страйке) накоплено огромное количество опционных контрактов, действия маркет-мейкеров могут фактически «приковать» цену индекса к этому уровню, искусственно подавляя волатильность.
- «Освобождение волатильности»: В день экспирации, когда эти гигантские позиции закрываются, маркет-мейкерам больше не нужно их хеджировать. Силы, которые «держали» рынок, исчезают. Это похоже на то, как отпускают сжатую пружину: рынок «освобождается» и может сделать резкое и сильное движение в ту или иную сторону. Огромный объем в $6,3 трлн означает, что на этой неделе «пружина» особенно велика.
