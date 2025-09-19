Multi от Минфин
19 сентября 2025, 12:05

Рынок США готовится к «тройному ведьминскому дню» с экспирацией опционов на $6,3 трлн

После долгожданного решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке, американский фондовый рынок в пятницу, 19 сентября, ждет еще одно знаковое событие — «Тройной ведьмин день». На этот раз он будет одним из крупнейших в истории: истекает срок действия опционов и фьючерсов на акции на сумму около $6,3 триллиона, что может спровоцировать значительный всплеск рыночной волатильности, пишет MarketWatch.

После долгожданного решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке, американский фондовый рынок в пятницу, 19 сентября, ждет еще одно знаковое событие — «Тройной ведьмин день».

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что такое «тройной ведьмин день»

Это биржевой термин, обозначающий одновременную квартальную экспирацию (окончание срока действия) трех типов финансовых контрактов: фьючерсов на фондовые индексы, опционов на фондовые индексы и опционов на отдельные акции. Исторически эти дни связаны с повышенными объемами торгов и непредсказуемыми движениями цен.

«Когда истекает срок действия большого количества опционов, рынок, как правило, высвобождает волатильность», — отмечают портфельные менеджеры Little Harbor Advisors Мэтт и Майк Томпсоны.

Рекордный объем и близость к заседанию ФРС

Особенностью этой недели является сочетание двух мощных факторов. Во-первых, по данным SpotGamma, объем опционов является одним из крупнейших за всю историю. Во-вторых, это происходит сразу после заседания ФРС, что может усилить любую реакцию рынка на заявления главы центробанка Джерома Пауэлла.

«Воротник JPMorgan» как потенциальная поддержка

В конце месяца рынок ждет еще одна крупная экспирация, связанная со стратегией, известной как «Воротник JPMorgan». Эта стратегия включает большое количество пут-опционов, обеспечивающих защиту от падения рынка. По мнению аналитика SpotGamma Брента Кочубы, в случае, если рынок начнет падать после заседания ФРС, эта стратегия может оказать сильную поддержку.

Как экспирация опционов создает волатильность на рынке?

Накануне крупных экспираций рынок часто ведет себя необычно. Это связано с действиями маркет-мейкеров — крупных инвестиционных банков, которые продают опционы и вынуждены постоянно хеджировать свои риски, покупая и продавая базовые акции.

  • «Приковывание» к страйку: Когда приближается дата экспирации, а на определенном ценовом уровне (страйке) накоплено огромное количество опционных контрактов, действия маркет-мейкеров могут фактически «приковать» цену индекса к этому уровню, искусственно подавляя волатильность.
  • «Освобождение волатильности»: В день экспирации, когда эти гигантские позиции закрываются, маркет-мейкерам больше не нужно их хеджировать. Силы, которые «держали» рынок, исчезают. Это похоже на то, как отпускают сжатую пружину: рынок «освобождается» и может сделать резкое и сильное движение в ту или иную сторону. Огромный объем в $6,3 трлн означает, что на этой неделе «пружина» особенно велика.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
