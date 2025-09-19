Индия продолжит покупать нефть из россии на фоне потепления в отношениях с США

Индийские нефтеперерабатывающие заводы не планируют прекращать закупки российской сырой нефти и, как ожидается, останутся активными покупателями на поставки в ноябре и декабре. Это происходит на фоне возобновления торговых переговоров с Вашингтоном и сигналов о возможном ослаблении американского давления, пишет Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Ослабление давления со стороны США

Как отмечают источники, ситуация начала меняться после телефонного разговора на этой неделе между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время которого Трамп поблагодарил Моди за «поддержку в прекращении войны между россией и Украиной».

Это резко контрастирует с ситуацией в августе, когда Трамп ввел против Индии 50%-ную пошлину.

Падение и ожидаемое восстановление импорта

Под влиянием американского давления, а также из-за сокращения предложения со стороны рф в результате атак украинских дронов, поток российской нефти в Индию недавно упал до двухлетнего минимума — около 1 миллиона баррелей в сутки.

Однако теперь, на фоне потепления в отношениях с США и наличия больших объемов российской нефти Urals на рынке, ожидается, что объемы закупок снова вырастут.

Позиция правительства и игнорирование европейских санкций

По данным источников, правительство Индии не давало нефтепереработчикам никаких указаний о прекращении закупок. В то же время индийские компании, похоже, игнорируют новый, пониженный потолок цен на российскую нефть ($47,60 за баррель), введенный ЕС, считая его нереалистичным.

Несмотря на продолжение закупок из россии, индийские НПЗ все же пытаются диверсифицировать поставки, чтобы избежать «чрезмерной зависимости» от москвы, в частности, покупая нефть в Бразилии.