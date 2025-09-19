В августе 2025 года украинский автопарк пополнили почти 6,8 тысячи новых легковых автомобилей. По данным ассоциации «Укравтопром», большинство этих авто, а именно 71%, приобрели частные лица, в то время как 29% — юридические.
Рынок новых авто в Украине: что покупали частные и корпоративные клиенты в августе
По сравнению с июлем продажи в частном сегменте выросли на 13%, тогда как в корпоративном — упали на 11%.
Самые популярные модели
Частные покупатели в августе предпочитали следующие модели:
- Byd Song Plus — 355 единиц;
- Toyota RAV-4 — 231 единица;
- Hyundai Tucson — 215 единиц;
- Volkswagen ID.UNYX — 194 единицы;
- Honda eNS1 — 188 единиц.
В то же время у юридических лиц наибольший спрос имели:
- Renault Duster — 352 единицы;
- Toyota Yaris Cross — 88 единиц;
- Toyota RAV-4 — 68 единиц;
- Volkswagen Touareg — 64 единицы;
- Skoda Octavia — 62 единицы.
