українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
19 сентября 2025, 9:32

Год большой приватизации: государство получило почти 9 миллиардов

В течение года онлайн-аукционов по большой приватизации, проводимых в системе Prozorro.Продажи, государство получило 8,9 млрд грн от продажи четырех крупных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

В течение года онлайн-аукционов по крупной приватизации, проводимых в системе Prozorro.
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Успешные кейсы приватизации

  • Отель «Украина». Киевская гостиница стала первым приватизированным объектом. В ходе торгов его стоимость выросла с 1 млрд грн до более 2,5 млрд грн.
  • Объединенная горнохимическая компания. Этот актив был приватизирован более чем за 3,9 млрд грн.
  • Завод «Аэрок». В ходе аукциона его цена выросла почти вдвое, достигнув 1,9 млрд грн.
  • «Винницабытхим». Стоимость этого предприятия также выросла вдвое и составила более 608,1 млн. грн.

Фонд госимущества отмечает, что средства от продажи санкционных активов, таких как завод «Аэрок» и «Винницабытхим», были направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

По словам и. о. главы Фонда госимущества Иванны Смачило, большая приватизация является эффективным инструментом, который не только приносит значительные доходы в бюджет, но и способствует развитию предприятий.

Читайте также: Малая приватизация уже принесла Украине более 21,8 млрд грн

Следующие аукционы

Фонд госимущества уже готовится к будущим аукционам. Сейчас в системе «Prozorro.Продажи» объявлено два больших объекта общей стартовой стоимостью почти 4,8 млрд грн:

  • Одесский припортовый завод;
  • «Мотордеталь-Конотоп» (санкционный актив).

Принять участие в аукционах могут все желающие, кроме лиц, связанных со страной-агрессором.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

