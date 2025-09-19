Год большой приватизации: государство получило почти 9 миллиардов

В течение года онлайн-аукционов по большой приватизации, проводимых в системе Prozorro.Продажи, государство получило 8,9 млрд грн от продажи четырех крупных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

Успешные кейсы приватизации

Отель «Украина». Киевская гостиница стала первым приватизированным объектом. В ходе торгов его стоимость выросла с 1 млрд грн до более 2,5 млрд грн.

Объединенная горнохимическая компания. Этот актив был приватизирован более чем за 3,9 млрд грн.

Завод «Аэрок». В ходе аукциона его цена выросла почти вдвое, достигнув 1,9 млрд грн.

«Винницабытхим». Стоимость этого предприятия также выросла вдвое и составила более 608,1 млн. грн.

Фонд госимущества отмечает, что средства от продажи санкционных активов, таких как завод «Аэрок» и «Винницабытхим», были направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

По словам и. о. главы Фонда госимущества Иванны Смачило, большая приватизация является эффективным инструментом, который не только приносит значительные доходы в бюджет, но и способствует развитию предприятий.

Следующие аукционы

Фонд госимущества уже готовится к будущим аукционам. Сейчас в системе «Prozorro.Продажи» объявлено два больших объекта общей стартовой стоимостью почти 4,8 млрд грн:

Одесский припортовый завод;

«Мотордеталь-Конотоп» (санкционный актив).

Принять участие в аукционах могут все желающие, кроме лиц, связанных со страной-агрессором.