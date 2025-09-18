Приват запустил онлайн сервис, позволяющий быстро подключать и управлять услугами эквайринга

Приватбанк запустил для бизнес клиентов онлайн сервис, позволяющий быстро подключать и управлять услугами эквайринга напрямую через приложение «Приват24 для бизнеса». Об этом сообщил руководитель направления торгового эквайринга Приватбанка Сергей Макаренко.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это значит

Теперь через мобильное приложение можно зарегистрироваться на все доступные услуги эквайринга — от классических терминалов, интернет-эквайринга Liqpay до инновационных сервисов POS-терминалов в смартфоне «Терминал» и сервисов рассрочки.

Основные преимущества

Основные преимущества единого онбординга — скорость подключения, возможность подписать договор и получить эквайринг без бумажной бюрократии.

Полная мобильность позволяет управлять терминалами, регистрировать торговые точки, подписывать документы делать возврат и получать выписки, подключать кредитные сервисы «Оплата частями» и «Мгновенная рассрочка» прямо со смартфона.