Верховная Рада приняла законопроект № 12010, значительно упрощающий процедуру ввоза транспорта и оборудования в Украину как гуманитарной помощи на период действия военного положения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Рада упростила ввоз транспорта и оборудования как гуманитарной помощи
Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, в условиях полномасштабной войны Украина получает значительные объемы благотворительной и гуманитарной помощи от отечественных и международных доноров. Целью нового закона является создание более простого алгоритма для ввоза транспортных средств, предназначенных для:
- нужд гуманитарной помощи;
- гуманитарной и медицинской эвакуации;
- обеспечение жизнедеятельности предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры;
- осуществление других мер, непосредственно связанных с защитой и повышением обороноспособности страны.
Согласно новому закону, транспортные средства, ввозимые для выполнения уставных целей общественных объединений со статусом юридического лица, благотворительных организаций и обособленных подразделений иностранных неправительственных организаций, аккредитованных в Украине, будут признаваться гуманитарной помощью.
Требования к ввозу таких транспортных средств должны быть установлены Кабинетом Министров Украины.
инетерсно почитать конечно закон, но некогда…
вопрос — а почему схематозникам можно будет завозить по упрощенке, а пересічним ні. треба упростити для всіх,