Рада упростила ввоз транспорта и оборудования как гуманитарной помощи

Верховная Рада приняла законопроект № 12010 , значительно упрощающий процедуру ввоза транспорта и оборудования в Украину как гуманитарной помощи на период действия военного положения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, в условиях полномасштабной войны Украина получает значительные объемы благотворительной и гуманитарной помощи от отечественных и международных доноров. Целью нового закона является создание более простого алгоритма для ввоза транспортных средств, предназначенных для:

нужд гуманитарной помощи;

гуманитарной и медицинской эвакуации;

обеспечение жизнедеятельности предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры;

осуществление других мер, непосредственно связанных с защитой и повышением обороноспособности страны.

Согласно новому закону, транспортные средства, ввозимые для выполнения уставных целей общественных объединений со статусом юридического лица, благотворительных организаций и обособленных подразделений иностранных неправительственных организаций, аккредитованных в Украине, будут признаваться гуманитарной помощью.

Требования к ввозу таких транспортных средств должны быть установлены Кабинетом Министров Украины.