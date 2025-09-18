Мировой долг увеличился до $251 триллиона — МВФ

В долларовом эквиваленте общий долг мира в 2024 году увеличился до $251 трлн. Общий долг мира несколько превышает 235% мирового валового внутреннего продукта. Об этом в своем блоге сообщает Международный валютный фонд.

При этом глобальный частный долг снизился до менее 143% ВВП, что является самым низким уровнем с 2015 года. Это отражает сокращение обязательств по домохозяйствам и незначительные изменения в долгу нефинансовых корпораций.

Государственный долг мира вырос почти до 93% ВВП ($251 трлн). При этом государственный долг вырос до $99,2 трлн., а частный долг уменьшился до $151,8 трлн.

Отмечается, что в США государственный долг в прошлом году вырос до 121% ВВП (со 119% годом ранее), в то время как в Китае он увеличился до 88% (с 82%).

За исключением Китая, государственный долг в развивающихся странах в среднем снизился до менее 56%.

Тенденции частного долга значительно отличались в зависимости от страны. В США наблюдалось значительное падение (на 4,5 процентных пункта до 143% ВВП), тогда как в Китае зафиксирован рост на 6 процентных пунктов до 206% ВВП.

Среди развивающихся рынков и экономик частные заимствования резко выросли в Бразилии, Индии и Мексике, но сократились в Чили, Колумбии и Таиланде.

Что определяет структуры государственного и частного долга

Постоянно высокий мировой бюджетный дефицит, в среднем около 5% ВВП, является основной движущей силой роста государственного долга. Этот дефицит до сих пор отражает последствия пандемии Covid-19, такие как субсидии и социальные выплаты в сочетании с ростом чистых процентных расходов.

Снижение частного долга обусловлено разными факторами в зависимости от страны и группы доходов. Во многих развитых экономиках компании одалживают меньше, вероятно, в ответ на слабые перспективы роста. В США сильные балансовые позиции и наличные резервы способствуют снижению корпоративных заимствований.

В других случаях рост государственного долга вместе с понижением частного долга свидетельствует об эффекте вытеснения, когда значительные государственные заимствования ограничивают доступность кредитов или повышают их стоимость для частного сектора.

В Китае рост частного долга был обусловлен долгом нефинансовых компаний. Рост, невзирая на неизменную слабость в секторе недвижимости, отражает все еще достаточное предложение кредитования, в особенности для поддержки стратегических секторов.

Зато долг домохозяйств несколько снизился, поскольку слабый спрос на ипотеку и беспокойство относительно занятости и роста заработной платы продолжают негативно влиять на заимствования.

В других крупных и развивающихся экономиках рост частного долга обусловлен высокими процентными ставками и их влиянием на неработающие кредиты (как в Бразилии), улучшением краткосрочных перспектив роста (как в Индии), а также корпоративными слияниями и поглощениями. И наоборот, более слабые перспективы роста привели к сокращению частного долга в таких странах, как Колумбия или Таиланд.

В странах с низким уровнем дохода недавняя динамика долга отражает ряд дополнительных факторов. К ним относятся более ограниченное финансовое развитие, жесткие условия ликвидности и эффекты вытеснения связанные со связью между суверенным и частным долгом.