Кабмин одобрил единый механизм повышения пенсионных выплат

Кабинет министров одобрил законопроект, устанавливающий единый подход к ежегодному повышению всех пенсий, назначенных в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что известно

Законопроект предлагает улучшить механизм индексации пенсий, обеспечив единый подход к их перерасчету. Это касается пенсионеров, получающих выплаты по «специальным» законам.

Предлагается проводить таким лицам индексацию пенсий на общих условиях, независимо от изменения заработной платы (дохода)/денежного обеспечения.

Также предлагается пересмотреть механизм проведения перерасчетов пенсий, сделав его действенным и предсказуемым для лиц, которые сейчас проходят военную службу и принимают участие в боевых действиях и после увольнения со службы.

Законопроект также устанавливает размер пенсии до выплаты после проведения долгов по ней на основании судебных решений, определений, постановлений и приговоров (относительно имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариусов и других решений и постановлений.

Согласно документу, после проведения отчисления из пенсии ее размер до выплаты не может быть меньше размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.