українська
18 сентября 2025, 15:14 Читати українською

Кибератаки стоили экономике Германии в прошлом году 300 миллиардов евро

Кибератаки, которые все чаще осуществляются иностранными разведывательными службами, а не только криминальными группировками, нанесли немецкой экономике ущерб почти на 300 миллиардов евро за прошлый год. Об этом сообщает Reuters.

Кибератаки, которые все чаще осуществляются иностранными разведывательными службами, а не только криминальными группировками, нанесли немецкой экономике ущерб почти на 300 миллиардов евро за прошлый год.
Фото: freepik.com

Опрос, проведенный отраслевой группой Bitkom среди около 1 000 компаний, показал, что почти половина атак, источники которых удалось идентифицировать, происходили из россии и Китая. Еще около четверти из других стран ЕС или США.

«Следует относительно четко и однозначно ведет к востоку, причем две страны находятся на переднем плане: россия и Китай», — заявил глава Bitkom Ральф Винтергерст на пресс-конференции, представляя результаты исследования.

Ужесточение глобальной геополитической конкуренции, особенно после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, создало более жесткий киберландшафт. Службы безопасности по всему развитому миру сообщают о резком увеличении количества атак.

Программы-требители (ransomware) — вредоносное программное обеспечение, блокирующее данные до момента оплаты выкупа за восстановление доступа — стали самой распространенной причиной ущерба. 34% компаний пострадали от таких атак по сравнению с лишь 12% в 2022 году. Каждая седьмая компания заплатила выкуп.

Крупные компании в большинстве своем были хорошо подготовлены к росту враждебности киберпространства, тогда как малым, средним и микропредприятиям, составляющим основу экономики Германии, часто приходилось делать больше.

Наибольшая часть убытков в размере 289,2 миллиарда евро, о которых сообщили 1002 опрошенных компании, пришлась на конкретные производственные потери или кражи, но юридические и возобновляемые расходы также оказались значительными.

«Границы между киберпреступностью и кибершпионажем в кибератаках становятся все более размытыми», — заявил Синан Селен, заместитель председателя внутренней службы безопасности Германии BfV, описывая, как государственные структуры покупают у преступников в даркнете учетные данные для входа в системы.

«При необходимости государственные структуры терпят преступную деятельность частных групп и даже эксплуатируют их возможности», — добавил Селен.

По его словам, Иран и Северная Корея также являются основными источниками кибератак.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
