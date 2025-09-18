Multi от Минфин
українська
18 сентября 2025, 14:56 Читати українською

Минэкономики утвердило еще 16 грантов для перерабатывающих предприятий почти на 87 миллионов

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило еще 16 заявок на общую сумму 86,88 млн. грн. в рамках программы «Гранты для перерабатывающих предприятий». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило еще 16 заявок на общую сумму 86,88 млн.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансирование предоставляется на условиях софинансирования — государство компенсирует до 80% стоимости проекта, остальное вкладывает сам предприниматель. Программа реализуется в рамках политики развития производителей «Сделано в Украине».

Как отметил заместитель министра Андрей Телюпа, среди победителей нынешнего года четыре полиграфические компании, которые получат финансирование на льготных условиях софинансирования 80/20. Гранты выделены производителям пищевой продукции, строительных материалов, ювелирных изделий, медицинских инструментов и даже беспилотников.

«Программа имеет стабильное финансирование, а волны отбора открываются каждые две недели. Новые заявки можно подавать уже сегодня», — подчеркнул Телюпа.

С начала года уже было принято 259 положительных решений по оказанию грантовой поддержки для перерабатывающих предприятий на общую сумму 1,299 млрд. грн.

Условия и возможности программы

Гранты предоставляются на условиях софинансирования, где государство компенсирует до 80% стоимости проекта, а остальное вкладывает сам предприниматель. Вырученные средства можно использовать на:

  • Приобретение, доставка, монтаж и запуск производственного оборудования.
  • Возобновление мощностей, пострадавших от российской агрессии.
  • Исследования по запуску новой продукции (R&D).

Предприятия, выращивающие многолетние культуры и зарегистрированные в Государственном аграрном реестре могут получить грант на закупку оборудования для послеурожайной обработки агропродукции.

Максимальные суммы

Максимальная сумма гранта на развитие — 8 млн грн, на восстановление — 16 млн грн (но не больше фактически подтвержденных убытков). Грант предоставляется на условиях софинансирования со стороны государства и заявителя соответственно:

  • стандартные условия — 50% на 50%;
  • при закупке оборудования исключительно украинского производства — 70/30;
  • для прифронтовых и деоккупированных территорий, производителей БПЛА, книжных магазинов — 80% на 20%.

Как получить грант

Получение гранта предполагает создание не менее 5 рабочих мест. Также заявитель в течение 3 лет должен уплатить объем налогов и сборов, не меньше суммы полученного гранта. Предприятия, полностью выполнившие условия грантовой программы, могут подать заявку на грант повторно через три года (с момента получения грантовых средств).

Программа «Гранты для предприятий перерабатывающей промышленности» является частью политики развития украинских производителей «Сделано в Украине». Узнать больше об условиях программы и подать заявку можно по ссылке.

Процедура рассмотрения заявок:

  • Шаг 1: Подача заявки вместе с бизнес-планом через портал «Дия». Заявка автоматически направляется в выбранный заявителем банк.
  • Шаг 2: Проверка банком (налоговые долги, кредитная история, оценка бизнес-плана и визит на предприятие).
  • Шаг 3: Решение о гранте принимают Минэкономики и Государственная служба занятости. Предпочтительны проекты из прифронтовых регионов.
  • Шаг 4: Выделение средств после внесения бизнесменом своей доли софинансирования.

Ожидаемый срок получения грантовых средств — 1−1,5 месяца по волне, в которую была подана заявка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
