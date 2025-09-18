Фонд гарантирования: С 2022 года бизнес погасил 900 млн грн долгов по программам реструктуризации

С 2022 года заемщики находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц банков по программам реструктуризации кредитов погасили 1 321,84 млн грн. Из этих средств более 900 млн грн составили поступления от погашения кредитов субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба Фонда.

В августе 2025 года сумма поступлений от погашения кредитов по программам реструктуризации в ликвидируемые Фондом банки составила 29,5 млн грн.

Среди преимуществ реструктуризации долга для заемщиков:

сохранение положительной кредитной истории;

комфортный и прогнозируемый график погашения;

возможность избежать продажи кредита другому кредитору с последующим взысканием просроченного долга.

На сегодняшний день более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков банков, обратившихся к ликвидируемому Фондом банку-кредитору относительно реструктуризации кредита, получили положительное решение. Из них более 93% выполняют условия погашения долга.

В Фонде отметили, что для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Срок действия таких условий продлен до 31 августа 2026:

для заемщиков-физлиц применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов,

1 тыс. грн — для других кредитов (кроме карточных кредитов более чем на 100 тыс. грн — для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн в месяц).

Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка. Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.

Для присоединения физических лиц к программе реструктуризации физическое лицо-заемщик должно подать в банк заявление о присоединении к условиям погашения задолженности и осуществить платеж по погашению задолженности по кредитному договору в установленном порядке.

Для юрлиц и ФЛП с августа 2023 года действуют предусматривающие рекомендованные условия реструктуризации: первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации.

В период реструктуризации проценты за пользование кредитом устанавливаются в зависимости от периода реструктуризации и уплачиваются ежемесячно. Чем длиннее срок погашения долга, тем больше ставка:

менее 18 месяцев — ставка 0,1% годовых,

19−24 месяца — 3%,

более двух лет — 5%.

Период реструктуризации устанавливается согласно ходатайству клиента, но полное погашение должно произойти не позднее чем за полгода до завершения процедуры ликвидации.

Юридическим лицам и ФЛП, имеющим кредит в ликвидируемом банке, нужно обратиться в банк-кредитор для консультации относительно необходимого пакета документов и последующего плана действий для проведения реструктуризации.