Украина нуждается еще в $1 миллиарде для закупки газа перед отопительным сезоном — Reuters

Украина обеспечила газовые резервы на 80−90% от зимней потребности, однако для прохождения четвертого отопительного сезона с начала полномасштабного вторжения россии потребуется дополнительный газ на сумму до $1 млрд. Об этом заявляют представители отрасли и аналитики, сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В последние два года россия систематически атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь ослабить ее военные возможности и подорвать моральный дух гражданского населения.

По словам Юрия Бойко, члена наблюдательного совета государственного оператора энергосистемы «Укрэнерго», Украина имеет около 11 миллиардов кубометров (млрд куб. м) газа в хранилищах, что составляет более 80% от целевого показателя правительства в 13,2 млрд куб. м. Однако украинская энергетическая консалтинговая компания ExPro оценивает запасы в 12 млрд. куб. м или 90% от цели.

Возможен просмотр целей

Это означает, что 1−2 млрд. куб. м газа придется извлечь из внутренней добычи или импортировать из других европейских стран, отмечают официальные лица и аналитики. По расчетам Reuters, по текущим ценам на газ в ЕС это обойдется стране от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Официальные лица предупреждают, что дальнейшие атаки на места добычи или хранения могут вынудить Украину пересмотреть свои цели. Прошлой зимой отключения электроэнергии в некоторых регионах продолжались до 18 часов в сутки.

«Если газовая инфраструктура будет повреждена, нам придется искать дорогостоящие ресурсы для покрытия дефицита», — сказал Бойко.

Украина хранила 12,8 млрд. куб. м газа перед прошлой зимой, что оказалось недостаточно после того, как российские атаки повредили инфраструктуру, отметил Сергей Макогон, бывший руководитель украинской газотранспортной системы.

«Это поставило страну на грань газового блэкаута», — сказал Макогон. Он оценивает потребности в импорте газа на сезон в 1−1,5 млрд куб. м, что обойдется около $900 млн.

Российские атаки сократили добычу газа в Украине примерно на 0,5 млрд. куб. м минувшей зимой, сообщил Александр Харченко, директор киевского Центра энергетических исследований. Он отметил, что хотел бы видеть запасы газа на уровне 14 млрд. куб. м на зиму.

Рост поставок газа из Польши

До войны Украина добывала около 55 миллионов кубометров (млн куб. м) газа в сутки, или до 20 млрд куб. м в год. Текущие данные о добыче засекречены.

Украина преимущественно импортирует газ из Венгрии, но поставки через Польшу растут. Существующие интерконнекторы позволяют Украине импортировать более 60 млн куб. м в сутки более чем достаточно для покрытия ежедневной потребности в случае острой необходимости.

Польша работает над удвоением пропускной способности своего соединения с Украиной до 4 млрд. куб. м в год к началу 2026 года.

Украина также планирует импортировать американский сжиженный природный газ (СПГ) через Германию, Грецию, Литву и Польшу.

Импорт газа становится безопаснее накопления, учитывая российские атаки на объекты добычи и хранения, заявил Андрей Коболев, бывший генеральный директор государственной компании «Нафтогаз».

Украина располагает крупнейшими в Европе подземными хранилищами газа, мощностью 30 млрд куб. м. Западные компании в прошлом году хранили в Украине до 3 млрд куб. м газа, но в текущем году объемы упали до нуля после усиления российских атак.