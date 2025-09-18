Австралия снижает цену на российскую нефть до $47,60

Правительство Австралии снижает предельную цену на российскую нефть до 47,60 долларов и ввело целевые санкции против еще 95 судов российского «теневого флота». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Австралии, передает Укринформ.

Что известно

В ведомстве убеждены, что их решение приведет к снижению рыночной стоимости российской нефти и лишит военную экономику россии доходов.

Австралия принимает эти меры вместе с Евросоюзом, Великобританией, Канадой, Новой Зеландией и Японией, а также сохраняет полный запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из россии.

Кроме того, страна вводит целевые санкции против еще 95 судов российского «теневого флота». Таким образом, австралийское правительство уже ввело санкции против более 150 судов с июня 2025 года.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил правительство Австралии и свою коллегу Пенни Вонг за их решительную поддержку нашей страны и соблюдение международного права.

«Австралия помогает ограничить возможности россии финансировать свою войну и взрывать глобальный мир. Мы ценим наше крепкое партнерство с Австралией и продолжаем вместе отстаивать общие ценности», — отметил глава украинской дипломатии.