Цены на картофель в Украине начали снижаться

С начала текущей недели цены на картофель в Украине начали постепенно снижаться. Как отмечают аналитики проекта EastFruit , основной причиной таких тенденций стал старт уборочных работ в основных регионах производства и, как следствие, увеличение поставок картофеля поздних сортов на внутренний рынок.

По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день отпускные цены на картофель уже варьируются в пределах 9−16 грн/кг ($0,22−0,39/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме того, фермеры сообщают, что покупатели стали более требовательны к качеству этой продукции. Если в прошлом году без особого труда удавалось реализовывать даже мелкий картофель, то сейчас такая продукция очень слабо востребована.

В большинстве своем относительно неплохо продаются крупные оптовые партии этой продукции среднего калибра.

На данный момент картофель на рынке Украины уже стоит в среднем на 18% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. При этом участники рынка настроены пессимистично.

По их словам, учитывая достаточно большие объемы картофеля на рынке, рассчитывать на рост цен в ближайшее время не приходится.