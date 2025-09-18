Лидеры авторынка: где украинцы покупают больше новых легковушек

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области, сообщает Укравтопром.

Эти региональные рынки обеспечили 61% августовских продаж новых легковых автомобилей.

Сколько и где покупали авто

За месяц в столице приобрели — 2108 автомобилей.

В Киевской области было зарегистрировано — 733 ед.

Регистрация Днепропетровщины получили 523 авто.

В Одесской обл. — 394 ед.

В Харьковской области — 368 ед.

Бестселлером августа на рынке новых авто Киева, Днепропетровской и Харьковской обл. был RENAULT Duster.

В Киевской области, первенство у TOYOTA Yaris Cross.

Жители Одесской области чаще покупали BYD Song Plus.