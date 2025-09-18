В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области, сообщает Укравтопром.
Лидеры авторынка: где украинцы покупают больше новых легковушек
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Эти региональные рынки обеспечили 61% августовских продаж новых легковых автомобилей.
Сколько и где покупали авто
- За месяц в столице приобрели — 2108 автомобилей.
- В Киевской области было зарегистрировано — 733 ед.
- Регистрация Днепропетровщины получили 523 авто.
- В Одесской обл. — 394 ед.
- В Харьковской области — 368 ед.
Бестселлером августа на рынке новых авто Киева, Днепропетровской и Харьковской обл. был RENAULT Duster.
В Киевской области, первенство у TOYOTA Yaris Cross.
Жители Одесской области чаще покупали BYD Song Plus.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Комментарии