Meta запускает новые умные очки Ray-Ban со встроенным дисплеем по цене $800

Meta Platforms Inc в среду представила очки Meta Ray-Ban Display, новую модель умных очков со встроенным дисплеем, призванную развить успех своих предшественников. Об этом пишет investing.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Стоимость очков составляет $799, и они являются одним из последних предложений в рамках партнерства Meta с гигантом очковой индустрии EssilorLuxottica, владельцем бренда Ray-Ban.

Meta также представила очки Oakley Meta Vanguard за $499 и второе поколение очков Ray-Ban Meta по цене $379.

За последний год Meta добилась успеха со своими носимыми устройствами, которые также служат проводником для ИИ-продуктов компании. Очки Meta Ray-Ban Display, по-видимому, являются готовой для потребителей версией экспериментальных очков дополненной реальности Orion, которые компания представила в 2024 году.

Meta представила новые модели во время своей ежегодной конференции Connect.

Умные очки Meta представляют собой одни из немногих носимых ИИ-продуктов, добившихся успеха в последние годы, поскольку попытки объединить ИИ и потребительскую электронику пока дали ограниченные результаты.

Meta продала более 2 миллионов умных очков Ray-Ban с момента их дебюта в октябре и планирует продать около 5 миллионов единиц к концу 2025 года.