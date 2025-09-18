Meta Platforms Inc в среду представила очки Meta Ray-Ban Display, новую модель умных очков со встроенным дисплеем, призванную развить успех своих предшественников. Об этом пишет investing.
Meta запускает новые умные очки Ray-Ban со встроенным дисплеем по цене $800
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Стоимость очков составляет $799, и они являются одним из последних предложений в рамках партнерства Meta с гигантом очковой индустрии EssilorLuxottica, владельцем бренда Ray-Ban.
Meta также представила очки Oakley Meta Vanguard за $499 и второе поколение очков Ray-Ban Meta по цене $379.
За последний год Meta добилась успеха со своими носимыми устройствами, которые также служат проводником для ИИ-продуктов компании. Очки Meta Ray-Ban Display, по-видимому, являются готовой для потребителей версией экспериментальных очков дополненной реальности Orion, которые компания представила в 2024 году.
Meta представила новые модели во время своей ежегодной конференции Connect.
Умные очки Meta представляют собой одни из немногих носимых ИИ-продуктов, добившихся успеха в последние годы, поскольку попытки объединить ИИ и потребительскую электронику пока дали ограниченные результаты.
Meta продала более 2 миллионов умных очков Ray-Ban с момента их дебюта в октябре и планирует продать около 5 миллионов единиц к концу 2025 года.
Комментарии