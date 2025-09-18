Коллаборации — это не только партнерство компаний, но и синергия людей, команд и ценностей. Об этом заявили участники панели «Колаборации, работающие как совместные продукты банков, МФО и ритейла создают новую стоимость» на конференции FinRetail 2025.
Украинский финансовый рынок сегодня — это не только конкуренция за клиента, но и партнерство для создания новых сервисов и ценности. Банки, микрофинансовые организации и ритейл-сети все чаще объединяют усилия, запуская продукты на стыке финансов и потребительского опыта. Это уже не просто кредит или скидка на кассе — это комплексные решения, изменяющие модель поведения клиента.
Самые яркие коллаборации
«Shake2Pay из monobank — фановый и одновременно технологически сложный продукт, который подарил клиентам новый опыт и Благотворительный проект по закупке наземных роботизированных комплексов (Приватбанк, фонд Сергея Притулы, WOG) — крупнейшая коммерческая инициатива такого масштаба, которая усилила десятки подразделений ВСУ», — рассказал директор по маркетингу WOG Геннадий Карлинский.
По его словам, коллаборации привлекают сильных и именно в этом их сила.
Руководитель проекта pluscard от ООО «Авентус Украина» Юлия Терехова, которая во время конференции FinRetail 2025, презентовала новый финтех-продукт — цифровую кредитную карту, объединяющую опыт банковской сферы и микрофинансового сектора, в своем выступлении поделилась секретами успешной коллаборации.
По ее словам, к ним можно отнести:
- Общие цели с партнером.
- Единый командный дух и синхронизация.
- Вера в продукт, создаваемый для клиента.
Отказ от физической карты
Сегодня мир финансов уверенно движется в сторону безналичности и полной диджитализации. Apple Pay, Google Pay, цифровые кошельки и мобильные банкинги постепенно вытесняют традиционный пластик. Однако вопрос остается открытым: готов ли украинский клиент отказаться от физической карты окончательно?
Отвечая на этот блиц-вопрос, директор департамента карточного бизнеса и потребительского кредитования АккордБанка Александр Кутас отметил: «Коротко — пока нет. Да, 95% операций уже безналичные, но по суммам более трети до сих пор составляют наличные. Вопросы покрытия интернета, цифровых навыков старших поколений и региональных различий все еще делают карту необходимой. Однако направление движения правильное: Украина имеет одну из самых сильных платформ для цифровых решений в мире».
Советы для топ-менеджеров
Советы от СЕО ООО «Авентус Украина» Владимира Довгаля:
- Выбирайте партнера осознанно — должно быть четкое «зачем».
- Воспринимайте коллаборацию серьезно, уделяйте максимум внимания.
- Быстро выходите на рынок: только реальный продукт меняет игру.
Советы от директора по маркетингу WOG Геннадия Карлинского:
- Всегда задайте вопрос — и еще раз вопрос, чтобы найти настоящий win-win.
- Не забывайте о клиенте — он главный ориентир.
- Будьте быстрыми — перфекционизм в протоколах не стоит потерянного случая.
Советы от Александра Кутаса:
Три простых вопроса, которые нужно задать перед стартом:
- Интересно ли это клиенту?
- Какая моя выгода?
- Реально ли это выполнить с точки зрения ресурсов и технологий?
