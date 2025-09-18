Коллаборации — это не только партнерство компаний, но и синергия людей, команд и ценностей. Об этом заявили участники панели «Колаборации, работающие как совместные продукты банков, МФО и ритейла создают новую стоимость» на конференции FinRetail 2025.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Украинский финансовый рынок сегодня — это не только конкуренция за клиента, но и партнерство для создания новых сервисов и ценности. Банки, микрофинансовые организации и ритейл-сети все чаще объединяют усилия, запуская продукты на стыке финансов и потребительского опыта. Это уже не просто кредит или скидка на кассе — это комплексные решения, изменяющие модель поведения клиента.

Самые яркие коллаборации

«Shake2Pay из monobank — фановый и одновременно технологически сложный продукт, который подарил клиентам новый опыт и Благотворительный проект по закупке наземных роботизированных комплексов (Приватбанк, фонд Сергея Притулы, WOG) — крупнейшая коммерческая инициатива такого масштаба, которая усилила десятки подразделений ВСУ», — рассказал директор по маркетингу WOG Геннадий Карлинский.

По его словам, коллаборации привлекают сильных и именно в этом их сила.

Руководитель проекта pluscard от ООО «Авентус Украина» Юлия Терехова, которая во время конференции FinRetail 2025, презентовала новый финтех-продукт — цифровую кредитную карту, объединяющую опыт банковской сферы и микрофинансового сектора, в своем выступлении поделилась секретами успешной коллаборации.

По ее словам, к ним можно отнести:

Общие цели с партнером.

Единый командный дух и синхронизация.

Вера в продукт, создаваемый для клиента.

Отказ от физической карты

Сегодня мир финансов уверенно движется в сторону безналичности и полной диджитализации. Apple Pay, Google Pay, цифровые кошельки и мобильные банкинги постепенно вытесняют традиционный пластик. Однако вопрос остается открытым: готов ли украинский клиент отказаться от физической карты окончательно?

Отвечая на этот блиц-вопрос, директор департамента карточного бизнеса и потребительского кредитования АккордБанка Александр Кутас отметил: «Коротко — пока нет. Да, 95% операций уже безналичные, но по суммам более трети до сих пор составляют наличные. Вопросы покрытия интернета, цифровых навыков старших поколений и региональных различий все еще делают карту необходимой. Однако направление движения правильное: Украина имеет одну из самых сильных платформ для цифровых решений в мире».

Советы для топ-менеджеров

Советы от СЕО ООО «Авентус Украина» Владимира Довгаля:

Выбирайте партнера осознанно — должно быть четкое «зачем».

Воспринимайте коллаборацию серьезно, уделяйте максимум внимания.

Быстро выходите на рынок: только реальный продукт меняет игру.

Советы от директора по маркетингу WOG Геннадия Карлинского:

Всегда задайте вопрос — и еще раз вопрос, чтобы найти настоящий win-win.

Не забывайте о клиенте — он главный ориентир.

Будьте быстрыми — перфекционизм в протоколах не стоит потерянного случая.

Советы от Александра Кутаса:

Три простых вопроса, которые нужно задать перед стартом: