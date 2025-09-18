Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
18 сентября 2025, 11:15

Коллаборации — это не только партнерство компаний, но и синергия людей, команд и ценностей

Коллаборации — это не только партнерство компаний, но и синергия людей, команд и ценностей. Об этом заявили участники панели «Колаборации, работающие как совместные продукты банков, МФО и ритейла создают новую стоимость» на конференции FinRetail 2025.

Коллаборации — это не только партнерство компаний, но и синергия людей, команд и ценностей.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Украинский финансовый рынок сегодня — это не только конкуренция за клиента, но и партнерство для создания новых сервисов и ценности. Банки, микрофинансовые организации и ритейл-сети все чаще объединяют усилия, запуская продукты на стыке финансов и потребительского опыта. Это уже не просто кредит или скидка на кассе — это комплексные решения, изменяющие модель поведения клиента.

Самые яркие коллаборации

«Shake2Pay из monobank — фановый и одновременно технологически сложный продукт, который подарил клиентам новый опыт и Благотворительный проект по закупке наземных роботизированных комплексов (Приватбанк, фонд Сергея Притулы, WOG) — крупнейшая коммерческая инициатива такого масштаба, которая усилила десятки подразделений ВСУ», — рассказал директор по маркетингу WOG Геннадий Карлинский.

По его словам, коллаборации привлекают сильных и именно в этом их сила.

Руководитель проекта pluscard от ООО «Авентус Украина» Юлия Терехова, которая во время конференции FinRetail 2025, презентовала новый финтех-продукт — цифровую кредитную карту, объединяющую опыт банковской сферы и микрофинансового сектора, в своем выступлении поделилась секретами успешной коллаборации.

По ее словам, к ним можно отнести:

  • Общие цели с партнером.
  • Единый командный дух и синхронизация.
  • Вера в продукт, создаваемый для клиента.

Отказ от физической карты

Сегодня мир финансов уверенно движется в сторону безналичности и полной диджитализации. Apple Pay, Google Pay, цифровые кошельки и мобильные банкинги постепенно вытесняют традиционный пластик. Однако вопрос остается открытым: готов ли украинский клиент отказаться от физической карты окончательно?

Отвечая на этот блиц-вопрос, директор департамента карточного бизнеса и потребительского кредитования АккордБанка Александр Кутас отметил: «Коротко — пока нет. Да, 95% операций уже безналичные, но по суммам более трети до сих пор составляют наличные. Вопросы покрытия интернета, цифровых навыков старших поколений и региональных различий все еще делают карту необходимой. Однако направление движения правильное: Украина имеет одну из самых сильных платформ для цифровых решений в мире».

Советы для топ-менеджеров

Советы от СЕО ООО «Авентус Украина» Владимира Довгаля:

  • Выбирайте партнера осознанно — должно быть четкое «зачем».
  • Воспринимайте коллаборацию серьезно, уделяйте максимум внимания.
  • Быстро выходите на рынок: только реальный продукт меняет игру.

Советы от директора по маркетингу WOG Геннадия Карлинского:

  • Всегда задайте вопрос — и еще раз вопрос, чтобы найти настоящий win-win.
  • Не забывайте о клиенте — он главный ориентир.
  • Будьте быстрыми — перфекционизм в протоколах не стоит потерянного случая.

Советы от Александра Кутаса:

Три простых вопроса, которые нужно задать перед стартом:

  • Интересно ли это клиенту?
  • Какая моя выгода?
  • Реально ли это выполнить с точки зрения ресурсов и технологий?
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

