Deutsche Bank повысил до $4 тысяч прогноз цены на золото на 2026 год

Deutsche Bank повысил прогноз средней цены на золото на 2026 год на $300 до $4.000 за унцию, объяснив это сильным спросом на драгметалл со стороны центробанков, возможным ослаблением доллара и возобновлением цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС, пишет Reuters.

Пересмотрев вверх свой апрельский прогноз в $3.700 за унцию, инвестиционный банк учел ряд факторов, в частности понижательные риски для базового сценария ФРС, предполагающего паузу в изменении процентной ставки в 2026 году после трех снижений в 2025-м.

Аналитики Deutsche Bank также отметили, что поддержку золоту оказывает неопределенность вокруг руководства Федрезерва: изменения в составе Комитета по открытым рынкам и угроза независимости центробанка.

Кроме того, Deutsche Bank повысил прогноз средней цены на серебро на 2026 год с $40 до $45 за унцию.