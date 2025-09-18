Кабмин выделил 1 миллиард гривен на жилье для ВПЛ

Кабинет министров принял решение о выделении 1 млрд грн субвенций на обустройство жилья для временного проживания внутриперемещенных лиц. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Выделили 1 млрд грн субвенций, чтобы органы местного самоуправления построили, восстановили, переоборудовали жилье. Важное условие — все жилье должно быть приспособлено и для маломобильных категорий населения», — отметила Свириденко.

По ее словам, для общин Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей финансирование работ может производиться в размере 100% за счет средств субвенции.

«Для всех других областей и г. Киева финансирование работ осуществляется в размере не более 50% на средства субвенции», — пояснила она.

По ее словам, правительство также ввело социальную услугу по помощи в ведении быта для переселенцев из категории маломобильных граждан.

«Предоставитель услуги, который принимает ВПЛ из числа маломобильных групп, не только обеспечивает койко-местом в месте временного проживания, но и оказывает помощь в ведении быта. Услуга предоставляется в софинансировании из государственного и бюджетов территориальных общин, из которых эвакуированы граждане», — проинформировала премьер.

Кроме того, правительство ввело возможность для внутренне перемещенных лиц получить после эвакуации дополнительную медицинскую консультацию сразу в месте временного проживания.

«Люди после эвакуации смогут получить дополнительную медицинскую консультацию сразу в месте временного проживания ВПЛ. Такая возможность поможет стабилизировать состояние здоровья людей, вынужденно уехавших из-за боевых действий. В случае необходимости, в течение 30 дней можно пройти лечение в медицинском учреждении», — отметила глава правительства.