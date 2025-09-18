«Пакунок школяра»: Правительство расширило программу на покупку книг

Кабмин поддержал изменения, инициированные Минсоцполитикой, которые расширяют программу «Пакунок школяра». Родители или другие законные представители первоклассников смогут тратить единовременную помощь также на книги уже с 1 октября 2025 года. Об этом говорится в сообщении правительства.

Подробности

В программе «Пакунок школяра» могут участвовать торговые точки по всей Украине, POS-терминалы которых имеют следующие MCC-коды:

5641 — детская одежда;

5651 — одежда для всей семьи;

5661 — магазины обуви;

5943 — канцелярские товары;

5942 — книжные магазины;

5192 — книги, периодические издания и газеты.

Кроме того, новая редакция постановления предусматривает, что с 1 января 2026 г. заработает перечень магазинов, где можно будет приобрести товары для первоклассников за средства программы.

В целом, программа в этом году продлится до 15 ноября — до этого времени можно подать заявление на получение помощи онлайн через приложение Дия или в письменном виде в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Использовать средства можно в течение 180 дней после начисления как в офлайн, так и онлайн-магазинах, однако оплата производится только безналично. Онлайн-дашборд с магазинами, где гарантирована доступная оплата в рамках программы, здесь .