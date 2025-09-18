НБУ ввел в обращение новую памятную монету в честь украинских спасателей

17 сентября Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету «Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям». Она посвящена мужеству, преданности и профессионализму украинских спасателей, ежедневно спасающих жизнь и противостоящих стихиям и последствиям войны, говорится в сообщении регулятора.

«Свою благодарность и уважение к украинским спасателям мы воплотили в новой оборотной памятной монете „Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям“. Невероятная сила и глубокое чистое милосердие, которыми проникнута работа украинских спасателей, делают их лучшими в своем деле», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Дизайн монеты

Монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

На реверсе монеты изображен спасатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в полной экипировке, который держит в руках пожарный рукав и пожарный ствол. По кругу монеты размещены надписи: вверху — СМЕЛЬНЫЕ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ — лозунг, отражающий основную миссию службы; внизу — ГСЧС УКРАИНЫ. Между надписями по обе стороны расположены стилизованные дубовые листки — элементы эмблемы службы.

Дизайн реверса монеты создала Алиса Иванова, аверса — Владимир Демьяненко. Скульптор — Анатолий Демяненко.

Об обращении и реализации монеты

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.